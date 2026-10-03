Istituto “Bachelet” di Copertino: al via i corsi serali. Presente anche la Tecnica della Scuola

Nell’Istituto “V. Bachelet” di Copertino, in provincia di Lecce, l’avvio delle lezioni dei corsi serali è stato scandito da una giornata ricca di eventi.

Come accaduto per la prima campanella dei corsi diurni, l’Istituto ha voluto garantire anche all’istruzione per adulti un significativo momento in concomitanza con l’avvio delle lezioni. L’attività, che ha coinvolto tutte le classi serali dell’Istituto, primo, secondo e terzo periodo dell’indirizzo Tecnico e Professionale, dopo il benvenuto e il saluto da parte del D.S., prof. Giuseppe Manco, ha visto la presenza di diversi illustri ospiti che hanno arricchito l’intero evento.

Per primo, il cantante Antonio Maggio, già vincitore del Festival di Sanremo nella categoria giovani nel 2013, con il singolo di grande successo “Mi servirebbe sapere”, ha voluto tramite videomessaggio sottolineare la resilienza che gli studenti dei corsi serali devono saper dimostrare, forse più di ogni altro, soffermandosi in particolare sul concetto di “recupero” per estensione di significato.

Poi, Il prof. Reginaldo Palermo, vicedirettore de “La Tecnica della scuola”, ha arricchito il suo intervento con pillole di esperienze personali narrando di chi, nonostante l’anagrafe, sia riuscito a raggiungere considerevoli risultati e gratificazioni culturali e professionali, con il conseguimento del titolo di studio di secondaria superiore nei Corsi Serali.

Infine, la conduttrice di Rai Radio 1, Valentina Poggi, ha sottolineato quanto nei corsi per adulti sia importante l’aspetto motivazionale; ha spronato quindi gli studenti a superare le difficoltà che si potrebbero eventualmente incontrare lungo il percorso scolastico e delle “tante vite” (sue parole).

La fase finale è stata totalmente dedicata ad un momento laboratoriale, denominato “A lezione di sogni”.

Gli studenti, infatti, hanno scritto e affisso su apposita parete i propri sogni. Infine, il tocco corale all’insegna del canto, con la prof.ssa A. Della Rocca, già vincitrice del concorso canoro “Canta che ti passa”, all’interno del programma televisivo “Uno Mattina in Famiglia” in onda su RAI 1. La cantante-prof. ha coinvolto studenti e docenti nella riproduzione musicale del brano “Nel blu, dipinto di blu”, esecuzione conclusasi con il lancio augurale di palloncini blu, affinchè quei sogni si possano trasformare davvero in realtà.

Una giornata di grande festa che ha fatto vibrare di indimenticabili emozioni il primo giorno di scuola per gli studenti del corso serale, cui l’Istituto ha dimostrato di tenere particolarmente, volendo preservare e accrescere in loro la costante fiducia e la ri-motivazione agli studi. E’, dunque, bene sperare? Forse, è più che giusto crederci.