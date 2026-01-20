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20.01.2026

Istruzione tecnica e professionale, docenti coreani in visita a Palermo

Redazione

Dalla Corea del Sud alla Sicilia per approfondire il funzionamento del sistema scolastico tecnico e professionale italiano e le recenti novità introdotte dalla filiera formativa 4+2. Una delegazione di dirigenti scolastici e docenti universitari sarà in visita domani, 21 gennaio, a Palermo per conoscere alcune esperienze educative del territorio.

L’iniziativa nasce dall’interesse verso il modello italiano di istruzione tecnica e professionale, in particolare per il legame tra percorsi di studio, innovazioni ordinamentali e mondo del lavoro. Al centro della visita c’è il confronto sulle modalità con cui le scuole dialogano con le imprese e rispondono alle esigenze produttive locali.

La delegazione, promossa dalla Chungnam National University, è composta da circa trenta partecipanti, tra dirigenti di scuole secondarie di secondo grado a indirizzo meccanico, agrario e chimico e docenti universitari. I partecipanti provengono da diverse aree della Corea del Sud, tra cui Seoul, Busan e Daegu, oltre a varie province del Paese.

Nel corso della giornata sono previste visite a due istituti palermitani. Alle 10 la delegazione farà tappa all’Istituto nautico “Gioeni Trabia”, mentre nel pomeriggio, alle 14, è in programma la visita all’Istituto “Francesco Paolo Cascino”. In entrambe le scuole gli ospiti avranno modo di osservare le attività didattiche, i laboratori e i percorsi di orientamento e collaborazione con il tessuto produttivo.

L’incontro rappresenta un’occasione di scambio internazionale sui modelli di formazione tecnica e professionale, sempre più centrali per preparare i giovani all’ingresso nel mercato del lavoro e allo sviluppo di competenze spendibili nei diversi contesti economici.

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