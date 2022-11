JOB&ORIENTA 2022 dal 24 al 26 novembre alla fiera di Verona

È in calendario da giovedì 24 a sabato 26 novembre 2022 alla fiera di Verona, la 31esima edizione di JOB&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, intitolata “A.A.A. Accogliere, accompagnare, apprendere in un mondo che cambia”.

Promossa da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la manifestazione, a ingresso libero, integrerà anche quest’anno le proposte onsite con un ecosistema digitale interattivo nel portale www.joborienta.net.

JOB&Orienta come sempre si fa promotore di dialogo tra i diversi attori del sistema, per favorire uno scambio virtuoso di idee ed esperienze e creare ponti tra istruzione e occupazione. Al contempo, consegna a studenti, famiglie e giovani strumenti utili per orientarsi di fronte alla pluralità di proposte formative e ai mutevoli scenari del mondo del lavoro.

Il Salone sarà strutturato in due dimensioni parallele e complementari. La rassegna espositiva composta di stand onsite e vetrine virtuali, è suddivisa in due macroaree “Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e lavoro”, ciascuna sviluppata in tre percorsi espositivi: “Educazione e scuola”, “Formazione docenti e didattica innovativa” e “Lingue straniere, turismo e mobilità” per la prima; “Accademie e università”, “Lavoro e alta formazione” e “Formazione professionale” per la seconda. Altro punto di forza di JOB&Orienta, il palinsesto articolato di eventi, in presenza e in streaming, per i diversi pubblici di riferimento: convegni e dibattiti, seminari formativi, workshop tematici, laboratori interattivi e performance creative.

JOB&Orienta è anche sui social: Facebook e Facebook Messenger (@joborienta), Twitter (@Job_Orienta), Instagram (@job_orienta), YouTube (JOB&Orienta).

pubbliredazionale