JOB&Orienta 2025, al via la 34ª edizione: tra intelligenza naturale e artificiale per costruire le competenze del futuro

Apre mercoledì 26 novembre la 34ª edizione di JOB&Orienta, il salone nazionale dedicato all’orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro, in programma fino a sabato 29 novembre alla Fiera di Verona. Un appuntamento ormai centrale per studenti, famiglie, docenti e operatori che ogni anno trovano nel Salone uno spazio di confronto sulle trasformazioni del sistema educativo e sulle nuove esigenze del mercato del lavoro.

L’edizione 2025 sceglie un tema quanto mai attuale: “Tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale: competenze per il futuro”. Una prospettiva che mette al centro la necessità di un equilibrio tra innovazione tecnologica e valore umano, sottolineando come creatività, empatia, capacità critica e competenze sociali restino indispensabili per guidare il cambiamento.

L’inaugurazione ufficiale è prevista alle 11 nell’Area Forum del padiglione 9, alla presenza dei rappresentanti delle principali istituzioni locali e nazionali. Intervengono Federico BRICOLO, presidente di Veronafiere, Damiano TOMMASI, sindaco del Comune di Verona, Flavio Massimo PASINI, presidente della Provincia di Verona, Andrea FALTRACCO, amministratore delegato del gruppo Athesis, Chiara LEARDINI, rettrice dell’Università di Verona, Valeria MANTOVAN, assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità della Regione del Veneto, e Paola FRASSINETTI, sottosegretaria di Stato al Ministero dell’istruzione e del Merito.

Nel corso della manifestazione sono attesi numerosi ospiti dal mondo dell’istruzione, dell’economia e della cultura. Tra questi, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che sabato interverrà sul modello formativo “4+2”, destinato a diventare ordinamentale dal prossimo anno scolastico.

Anche quest’anno il programma è particolarmente ricco: oltre 200 eventi culturali e più di 400 iniziative interattive pensate per coinvolgere i visitatori. Le 420 realtà presenti nell’area espositiva rappresentano un panorama completo dell’offerta formativa e delle opportunità professionali: ministeri, regioni, università italiane e straniere, Its Academy, scuole, enti di formazione e imprese.

Grande attenzione è dedicata al rapporto tra giovani e lavoro, con simulazioni, laboratori e attività di orientamento rivolte a chi si affaccia per la prima volta al mercato. Non mancheranno focus su sicurezza, nuove professionalità, mobilità internazionale e imprenditorialità giovanile. Spazio anche alle anteprime nazionali, tra cui le nuove linee guida del Ministero sull’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle scuole e la presentazione dei dati Excelsior sui titoli di studio più richiesti dalle imprese.

Per la seconda volta torna inoltre il Festival del Futuro, che porterà a Verona ospiti e approfondimenti dedicati alle trasformazioni della comunicazione e dell’innovazione digitale.

JOB&Orienta conferma così il suo ruolo di bussola per studenti, famiglie e docenti, offrendo strumenti concreti per orientarsi in un panorama formativo e professionale in continua evoluzione e ricordando, in un anno dedicato alla cittadinanza digitale, che il futuro nasce dall’incontro tra tecnologia e intelligenza umana.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO