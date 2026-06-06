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06.06.2026

Julio Velasco: “Mia madre era una docente, ma diceva di ‘arrangiarmi’ a scuola. Questo mi ha aiutato a essere responsabile”

Sara Adorno
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Indice
La madre docente e il senso della responsabilità

Nel famosissimo podcast “The BSMT” condotto da Gianluca Gazzoli è intervenuto l’amato allenatore di pallavolo Julio Velasco che si è soffermato molto a parlare di giovani, di fallimento e di educare al rispetto.

LEGGI ANCHE: Julio Velasco: “Ai giovani bisogna insegnare a gestire il fallimento. Non si deve essere per forza dei vincenti”

La madre docente e il senso della responsabilità

Durante l’intervista, il tecnico argentino ha raccontato di come la madre lo ha educato a prendersi la responsabilità fin da piccolo soprattutto a scuola: “Mia mamma era una docente e ci ha educati a essere molto autonomi. Se avevo problemi a scuola o con i professori, mi diceva di ‘arrangiarmi’; non stava lei dietro ai miei compiti perché doveva lavorare mattina e pomeriggio per mantenere tre figli. Questo mi ha aiutato a capire che dovevo essere io il responsabile della mia promozione e dei miei doveri. Anche se era severa, era una persona allegra e positiva, e questo influisce molto su un bambino”.

julio velasco

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