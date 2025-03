Kimi Antonelli a scuola tra un Gran Premio e l’altro. I prof? “Qualcuno si lamenta”. Il video virale: “C’è un pilota di F1 in classe”

Sta spopolando un video di una compagna di classe di Kimi Antonelli, 18enne pilota automobilistico che ha debuttato lo scorso 16 marzo in Formula1 attualmente in Mercedes. Il ragazzo è considerato un vero e proprio astro nascente. A stupire il fatto che sia iscritto regolarmente a scuola, pubblica tra l’altro.

Kimi Antonelli e il rapporto con docenti e compagni

Il giovane frequenta un istituto tecnico del bolognese, nei giorni in cui non è impegnato con la preparazione delle gare in giro per il mondo. Nello video in questione si può vedere Antonelli scherzare con un suo compagno, sotto gli occhi di un’altra studentessa che registra tutto scherzandoci su: “Oh mio Dio, abbiamo un pilota di Formula1 in classe”.

D’altronde è stato lo stesso Kimi a parlarne in occasione del Festival dello Sport di Trento spiegando, come riporta Fanpage: “Ho dei compagni fantastici, tra noi non è cambiato nulla, ma fuori dalla classe devo dire che si è creato un bel movimento. I professori? Bravi, mi aiutano, anche se a volte qualcuno si lamenta, perché comunque con questa vita è difficile fare programmi. Però mi hanno sempre trattato bene. Il prossimo anno farò anche la maturità. Forse fa più paura quello dell’esordio in Formula1”.

Come coniugare sport e scuola?

Ma come riesce a coniugare lo sport agonistico e la scuola? A raccontarlo qualche mese fa l’ex dirigente scolastico dell’istituto tecnico, bolognese, che frequenta, a Il Corriere della Sera. Quest’ultimo ha conosciuto Antonelli nel 2020, quando si presentò, a soli 14 anni, nel suo ufficio per spiegargli la sua particolare situazione e dirgli di avere già molti impegni sportivi guidando i go-kart.

Ecco che studente è: “Ha una media eccellente, tutti gli anni sopra l’8. La frequenza è stata costante, nei limiti degli impegni sportivi. Sentivo in un’intervista che si porta i libri ai box. Lui è così. Un ragazzo modesto, riservato, che non ha mai messo troppo in luce la sua carriera sportiva a scuola, tanto meno se ne è vantato. Ci rende molto fieri”.