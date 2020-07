La carriera dei docenti è lenta

La carriera dei docenti è condannata ad una lenta progressione.

Gli stipendi, con i

rinnovi contrattuali, aumentano al lumicino: solo pochi euro per far fronte alle troppe

esigenze della vita. Si è costretti a stringere sempre di più la cinghia e della

valorizzazione economica tutti i Governi della Repubblica hanno sempre blaterato

senza arrivare ad una sana e buona conclusione.

Si continua a parlare degli stipendi

europei, ma solo a chiacchiere e senza alcun fondamento. Del lavoro quotidiano che

svolgono gli insegnanti per formare ed educare le nuove generazioni non gliene frega

niente a nessuno. La scuola continua ad essere sempre più considerata la

“cenerentola” della Pubblica Amministrazione pur essendo il comparto più numeroso

che svolge un delicato servizio alla Nazione.

Ormai è subentrata la rassegnazione, la

sfiducia nelle istituzioni dello Stato che non tutela i cittadini, ma li lascia al proprio

inesorabile destino.

È inutile continuare a sperare che le buste paga dei docenti italiani si avvicinino a quelle dei colleghi europei. Questa è mera utopia. A remare contro è la scarsa considerazione sociale dei docenti che continua ad essere sempre più marcata, il deciso e puntuale sostegno dei sindacati della scuola e scelte politiche non appropriate.

Mario Bocola