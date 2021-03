La DaD compie un anno ma non si molla

Alla scuola media di Gorlago si cerca di abbassare il velo di tristezza e rassegnazione negli occhi degli alunni con lezioni creative.

È così che è nata questa lezione-teatrale per salutare, col sorriso, ma sempre istruendo, gli alunni delle seconde medie.

I proff Lecchi Donatella, Cornolti Gianmarco e Marranghello Rosa hanno raccontato della tradizione dell’uovo di Pasqua dall’antichità a oggi, interpretando dei contadini bergamaschi alquanto anomali ma simpatici, alle prese con le loro galline.

Si è poi passati all’ambiente classe dove dei tutorial “in diretta” hanno facilitato la creazione di uova ornamentali, utili per decorare casa in questo periodo.

E per concludere la lezione, le uova sono state alla base della preparazione della crêpe française, con spiegazione in lingua della ricetta accompagnata da informazioni sulle tradizioni dei cugini d’oltralpe.

Collaborazione tra colleghi, spirito d’iniziativa e creatività aiutano a motivare e sollevare noi stessi e gli alunni da questo anno scolastico infinito e “demotivante”.

Gianmarco Cornolti

