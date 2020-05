La Didattica a Distanza secondo le coerenti istruzioni della ministra Azzolina

Non si possono mettere voti…

Si possono mettere voti…

Dovete mettere i voti, ma non le insufficienze…

Potete mettere le insufficienze, ma non potete bocciare…

Ok come non detto, scherzetto

Si boccia…

Dovete avere assolutamente i voti, convocate i furbetti lazzaroni e se non si presentassero mettete una grave insufficienza…

Eh no, ma che esagerati, non è legale però mettere così le insufficienze…

Volete mettere le insufficienze perché siete delle brutte persone?

Compilate gli assurdi PAI e PIA.

E gli scrutini che sono il momento più importante dell’anno, li farete on line che per voi è ancora Fase 1 e dovete stare a casa (e se qualche insegnante perdesse la connessione vi riconvocate suvvia)…

Ok poi dopo qualche giorno iniziate a venire a scuola per la Maturità e allora facciamo che a metà luglio vi ci faccio tornare per quell’unico privatista, così ha tutta una sua logica.

Grazie Ministro

Daniela Marasco