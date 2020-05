La didattica digitale con MAC

Il rapporto tra Apple e l’educazione ha radici profonde che hanno spinto con forza verso la ricerca di soluzioni innovative per dare al mondo dell’istruzione e della scuola uno slancio ulteriore, un salto verso l’evoluzione futura.

Med Store propone dei webinar rivolti ai docenti ed ai dirigenti scolastici per conoscere meglio l’universo didattico proposto da Apple, attraverso le possibilità dei suoi device più potenti come iPad e MacBook Air, e i migliori applicativi studiati per ogni aspetto della didattica digitale.

Dalle app educative come Classroom o Showbie (per le lezioni a distanza) e Socrative (per le verifiche da remoto), fino ai percorsi dedicati al coding con Swift Playgrounds, che mettono da subito lo studente in condizione di iniziare a programmare un’applicazione da zero, anche in realtà aumentata.

Ed ancora tutta la famiglia delle app creative, con in testa Pages, Numbers e Keynote, oltre a Garageband per la musica e iMovie per l’editing video.

Nelle lezioni webinar si affronteranno anche i temi della gestione della didattica digitale, che attraverso sistemi di Mobile Device Management (MDM) come Mosyle, permettono al docente di avere sempre sotto controllo tutti i dispositivi collegati, grazie alla sincronizzazione ed alla gestione personalizzata di ogni dispositivo.

Una didattica che accompagna gli studenti dalle classi della scuola primaria fino alla secondaria di secondo grado, in un percorso che segue la crescita e lo sviluppo delle conoscenze dei singoli alunni, senza lasciare nessuno indietro. L’accessibilità è difatti l’altro punto forte dei dispositivi Apple, che garantiscono già in sè tutte le impostazioni per rendere al meglio anche nelle mani di chi ha problemi di disabilità.

Tutto questo sarà oggetto delle lezioni webinar tenute dall’Apple Distinguished Educator Italo Ravenna e rivolte ai docenti e dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado. Due appuntamenti settimanali, a partire dal 4 Maggio, che ci accompagneranno dentro al mondo dell’educazione digitale, grazie ai migliori dispositivi ed agli applicativi Apple.

Scopri le date e visita il sito all’indirizzo https://www.medstore.it/corsi/corso/54/la-scuola-online-secondo-apple

Contattaci al Numero Verde 800.94.54.84 oppure scrivici a [email protected]

pubbliredazionale