Scuole occupate, a Roma studente con disabiltà bloccato fuori da due persone incappucciate. Sasso (Futuro Nazionale): nessuna tolleranza

Voleva recarsi a scuola come tutti gli altri giorni, ma a causa dell’occupazione in corso da parte degli studenti gli è stato impedito. È la vicenda di un ragazzo con disabilità che nelle scorse ore è rimasto fuori dall’istituto superiore Einstein-Bachelet di Roma, occupato da lunedì. Secondo il padre del giovane – noto e apprezzato giornalista della Rai – a negare l’accesso sarebbero stati due giovani incappucciati, che gli avrebbero intimato di andarsene con fare minaccioso. Nei giorni scorsi anche i mezzi che accompagnano gli alunni a scuola sarebbero rimasti fuori dai cancelli, sempre a causa della mobilitazione.

La vicenda è stata denunciata alle autorità con un esposto-querela dal padre del ragazzo. “Nella denuncia chiede di accertare le responsabilità”, scrive La Repubblica, “e di chiarire soprattutto chi abbia consentito agli occupanti di assumere il controllo dei comandi di apertura del cancello, impedendo di fatto l’accesso alla scuola”. In ballo non ci sono soltanto alcune ore di lezione perse. “La vicenda racconta un aspetto spesso poco visibile delle occupazioni scolastiche: quello delle famiglie che, tra difficoltà organizzative e sacrifici quotidiani, si ritrovano a dover tenere a casa i figli con disabilità“.

“Quelli iscritti all’istituto sono almeno quindici”, si legge ancora. “Non semplici lezioni, ma percorsi educativi con una forte valenza anche terapeutica, fondamentali per la socializzazione, la crescita e il benessere dei ragazzi”. Con l’occupazione anche queste attività sono finite in stand-by. “È intollerabile che in un Paese civile venga impedito a ragazzi con disabilità di frequentare la scuola”, denuncia il papà, “e di partecipare a laboratori che, grazie alla collaborazione tra insegnanti, operatori e famiglie, rappresentano per loro un percorso educativo e anche terapeutico“.

A intervenire sulla vicenda, a stretto giro, è stato anche Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale e capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione, nonché responsabile Direzione nazionale Scuola. “Quanto accaduto è assurdo, un atto delinquenziale che deve cessare immediatamente e non può restare impunito”, scrive in una nota. “Negare la possibilità agli studenti disabili di potersi recare a scuola è un atto abominevole, e se quattro deficienti che giocano a fare i rivoluzionari impediscono il loro accesso con la motivazione dell’occupazione, vanno presi, identificati e puniti”.

“Questi piccoli delinquenti non hanno la minima idea di che cosa ci sia dietro la storia e la vita di un ragazzo disabile e quanto sia importante per loro la frequenza scolastica”, scrive ancora Sasso. “Chiederò oggi stesso con un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi di intervenire e sgomberare la scuola per riportare l’ordine e restituire i diritti tolti a quei ragazzi, ma anche al ministro Valditara affinché ci dica se la scuola ha messo in atto tutte le misure previste nei casi di occupazione. Mi auguro che il dirigente scolastico abbia segnalato tempestivamente alle autorità l’accaduto. Nessuna tolleranza”.