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13.11.2026

Falso diploma ATA, la Corte dei Conti condanna una collaboratrice scolastica a restituire oltre 14mila euro

Lara La Gatta
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Indice
L'autocertificazione falsa
La decadenza dagli incarichi e il licenziamento
Le motivazioni dei giudici contabili: nessuna compensazione totale

Una nuova sentenza della Corte dei Conti accende i riflettori sui controlli relativi ai titoli d’accesso per il personale ATA. La Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna ha condannato una collaboratrice scolastica al pagamento di 14.252,76 euro a titolo di risarcimento del danno erariale nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La somma equivale al 50% delle retribuzioni lorde complessivamente percepite (pari a 28.505,52 euro) durante i periodi di servizio svolti in diverse scuole della provincia di Forlì-Cesena.

L’autocertificazione falsa

La vicenda trae origine dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania su un sistema di emissione di falsi diplomi presso un Istituto professionale paritario. Nel 2017, la lavoratrice si era inserita nelle graduatorie di III fascia del personale ATA dichiarando di possedere un diploma di operatore dei servizi sociali ottenuto nel 2013 con la votazione di 100/100 presso l’istituto paritario.

Gli accertamenti della Guardia di Finanza e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania hanno tuttavia confermato che il titolo non era mai stato conseguito e che la sessione d’esame dichiarata non si era mai svolta. La vicenda penale si è conclusa con una sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per falso e truffa ai danni dello Stato.

La decadenza dagli incarichi e il licenziamento

Grazie all’inserimento in graduatoria con il punteggio garantito dal diploma falso, la collaboratrice ha stipulato contratti a tempo determinato presso vari istituti scolastici del territorio di Forlì-Cesena tra il 2019 e il 2021. Nel giugno del 2021, a seguito delle verifiche amministrative, il dirigente scolastico dell’istituto presso cui prestava servizio ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro e l’esclusione dalle graduatorie ai sensi dell’art. 8 del D.M. 640/2017.

Le motivazioni dei giudici contabili: nessuna compensazione totale

In sede di giudizio contabile, la difesa ha sostenuto che la lavoratrice possedesse anche un altro titolo valido (un diploma di maturità artistica) che le avrebbe comunque consentito l’accesso alle graduatorie. La Corte dei Conti ha rigettato questa tesi, evidenziando che i contratti sottoscritti riguardavano la figura di collaboratore scolastico, per la quale era stato indicato specificamente il titolo falsificato, privo di fungibilità con il diploma d’arte.

I giudici hanno ribadito che la falsità dichiarativa determina per legge l’estromissione dalla procedura e la caducazione di tutti i benefici conseguiti.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno erariale, la Sezione ha accolto la richiesta della Procura Regionale di addebitare il 50% dei compensi ricevuti, considerando che le prestazioni lavorative rese in assenza dei requisiti prescritti e con dolo risultano qualitativamente inferiori rispetto a quelle di chi partecipa regolarmente ai concorsi.

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