La fine della scuola al tempo del coronavirus

Sono la mamma di una splendida ragazza di 11 anni che frequenta la prima media, nonché presidente del consiglio d’istituto del comprensivo Quinto Orazio Flacco di Marconia-Pisticci (MT).

Ho avuto la fortuna di poter rimanere a casa durante la pandemia e grazie a questo ho seguito mia figlia nello studio e tramite lei ho

scoperto questo strumento misterioso che è la DaD (didattica a

distanza).

Al termine dell’anno scolastico, insieme ad altre mamme, abbiamo realizzato una videolettera, per raccontare il nostro punto di vista su come sia andata la DaD (scherzandoci anche un po’ su) e per sottolineare come – almeno per la nostra scuola – questa della didattica a distanza sia stata una scommessa vinta.

Mirna Bruna Mastronardi