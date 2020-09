La formazione COVID-19 con ICOTEA

Il tema scuola è stato dibattuto a lungo durante la pandemia e continua a essere tra i principali temi di discussione dei media e dei politici. L’emergenza COVID-19 ha avuto sicuramente un impatto notevole su tutto il settore formazione, che ha visto effettivamente cambiare il modo di intendere la scuola e la didattica. In questi mesi di emergenza, nel rispetto del distanziamento fisico, la maggior parte degli Istituti ha prediletto la modalità FAD, Formazione A Distanza.



C’è chi si è dovuto reinventare e chi, invece, fa formazione a distanza già dalla notte dei tempi: è il caso di ICOTEA, e-learning Institute di alta formazione e qualificazione professionale. lCOTEA, in linea con le nuove esigenze formative che prevedono un’adeguata formazione sul Coronavirus da integrare ai corsi obbligatori sulla legge sulla sicurezza sul lavoro previsti per qualsiasi azienda o unità produttiva, ha ampliato il suo piano formativo inserendo il corso COVID-19.



Il corso COVID-19 della durata di 20 ore è rivolto a qualsiasi lavoratore che abbia necessità di acquisire questo corso o a chiunque altro sia interessato alla tematica. Esso fornisce conoscenze relative alle modalità di trasmissione del SARS-CoV-2, le misure di prevenzione e controllo, linee guida, nozioni sulle indagini epidemiologiche, circolari ministeriali e normativa in merito, modelli comportamentali.



Il corso si svolge interamente sulla piattaforma e-learning ICOTEA dove, al termine, è possibile svolgere il test finale da completare con un esame orale con il docente sulla piattaforma ZOOM. Al termine del percorso formativo, solo dopo aver verificato i report di accesso e la presenza di tutti gli adempimenti richiesti, ICOTEA rilascerà l’attestato finale.



ICOTEA è un Istituto qualificato nel campo della Formazione, accreditato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerche), con Decreto del 23/09/2013 GU n. 242 del 15/10/2013; Decreto n. AOODGPER: 6833 del 19/09/2012; Decreto n. 474/668 del 31/10/2006. Con 319 corsi, propone un’ampia offerta formativa che copre diversi settori. La piattaforma e-learning, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, permette allo studente di gestire la propria didattica come meglio crede. Per questo, con ICOTEA, anche durante l’emergenza, la formazione non si è mai fermata!



Per scoprire l’offerta formativa ICOTEA visita il sito www.icotea.it o scrivi una mail a [email protected] per ricevere informazioni.

PUBBLIREDAZIONALE