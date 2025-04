La funzione docente e le relative responsabilità

Nell’ambito della funzione docente e dei suoi compiti assumono rilevanza gli aspetti riguardanti l’insegnamento/apprendimento, la gestione e l’organizzazione dell’offerta formativa e i rapporti con le famiglie degli alunni.

Processo insegnamento/apprendimento

La funzione docente, nel rispetto dei principi costituzionali, cura il processo d’insegnamento/apprendimento, volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione.

Offerta formativa della scuola

Nella gestione dell’aspetto educativo, formativo e istruttivo, i docenti, attraverso la partecipazione alle attività collegiali e attraverso il confronto rielaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano triennale dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio – economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi d’apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline.

Competenze richieste

Per svolgere la funzione riguardo al processo d’insegnamento/apprendimento al docente si richiedono competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate e interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.

Rapporti con le famiglie

E’ compito dei docenti inoltre attraverso una stretta collaborazione con le famiglie promuovere la formazione degli alunni. Infatti, rientra nei compiti del docente instaurare un dialogo aperto con i genitori al fine di creare un ambiente educativo e formativo volto a promuovere e ad agevolare il processo formativo di tutti gli alunni rispondendo, in modo specifico, ai bisogni di ciascun alunno. Ciò richiede competenze relazionali e comunicative.

Responsabilità

In merito alla funzione docente e agli aspetti sopra indicati i docenti hanno una responsabilità da non sottovalutare che possiamo individuare nella responsabilità pedagogica, morale ed etica, comunicativa, giuridica, valutativa.

Responsabilità pedagogica

Nel processo d’insegnamento/apprendimento, il docente è responsabile della formazione e dell’educazione degli alunni, attraverso l’utilizzo di metodi didattici adeguati alle singole esigenze, organizzando un ambiente di apprendimento positivo, accogliente, inclusivo e stimolante.

Responsabilità morale ed etica

Il docente oltre a promuovere la formazione, l’istruzione e l’educazione degli alunni a lui affidati, ha la responsabilità di promuovere anche attraverso l’esempio, il rispetto, la tolleranza e la dignità attraverso un comportamento ispirato ad alti valori professionali.

Responsabilità comunicativa

In merito i docenti devono comunicare in modo chiaro ed efficace non solo con gli alunni, ma anche con le famiglie e con i colleghi, specie sugli argomenti riguardanti il progresso scolastico di ogni singolo alunno e il comportamento di ognuno.

Responsabilità nella valutazione

II docente nel valutare gli alunni deve tenere un comportamento equo e trasparente basandosi su criteri oggettivi e nel rispetto della dignità degli alunni, fornendo loro strumenti utili e costruttivi per la loro crescita, evitando di far diventare la valutazione, uno strumento selettivo.

Responsabilità giuridica

I docenti nell’esercizio della loro professione sono tenuti a rispettare la normativa in materia d’istruzione e sicurezza, garantendo a tutti gli alunni, la tutela dei loro diritti. In questo senso va tenuto sempre presente che i docenti possono incorrere in responsabilità civile e penale in caso di negligenza o di atti illeciti.