La maestra riabbraccia i propri alunni grazie ad una “armatura di plastica” [VIDEO]

In tempo di Coronavirus, come sappiamo purtroppo, non sono permessi abbracci e contatti fisici allo scopo di evitare situazioni di contagio. Con la chiusura delle scuole e l’avvio delle lezioni in didattica a distanza, il rapporto fra alunni e insegnanti è messo a dura prova, soprattutto per gli alunni più piccoli che hanno nelle maestre e nei maestri, i loro punti di riferimento.

Ma c’è chi si ingegna fra i docenti per restare in contatto con gli allievi. E’ il caso di una maestra dell’Indiana, negli Usa, che ha allestito sull’uscio della sua casa una speciale barriera di plastica che le ha consentito di abbracciare i suoi giovani studenti, nel periodo di lockdown che impone il distanziamento sociale per contrastare il coronavirus.

Come riporta La Repubblica, Kelsey Pavelka, maestra di seconda elementare, ha fatto escogitato l’abbraccio “sicuro” tutto da sola usando un telo della doccia, del nastro adesivo e delle borse di plastica resistente. Dall’altro lato, ogni alunno, ha sanificato il lato esterno della ‘barriera’ dopo aver ricevuto l’abbraccio della propria insegnante.

Ecco il video dell’abbraccio.