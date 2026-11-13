La Manovra spazza via 7mila docenti e Ata: Valditara ha preso l’impegno di cancellarli, i sindacati si fidano ma… Intervista a D’Aprile (Uil) – VIDEO

Sit-in di Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Anief per dire ‘no’ ai tagli inseriti, a sorpresa, nella Legge di Bilancio di fine 2026. Durante la protesta, in piazza Vidoni a Roma, dinanzi al dicastero della Funzione Pubblica, ‘La Tecnica della Scuola’ ha intervistato Giuseppe D’Aprile, segretario generale della Uil Scuola. Questo il passaggio chiave dell’intervista: “Sono stati decisi 7mila tagli nella Legge di Bilancio 2027, un fulmine a ciel sereno, in un momento in cui la scuola è chiamata a gestire dei processi educativi sempre più complicati e processi d’integrazione sempre più necessari. Ho incontrato personalmente il ministro Giuseppe Valditara, che ha preso l’impegno di espungere dalla Manovra i 7mila tagli: noi ci fidiamo, ma rimarremo vigili e attenti affinché dalle promesse si passi ai fatti”.

L’intervista

D’Aprile, perché questa protesta di piazza?

Sono stati decisi 7mila tagli nella Legge di Bilancio 2027, un fulmine a ciel sereno, in un momento in cui la scuola è chiamata a gestire dei processi educativi sempre più complicati e processi d’integrazione sempre più necessari. Ho incontrato personalmente il ministro Giuseppe Valditara, che ha preso l’impegno di espungere dalla Manovra i 7mila tagli: noi ci fidiamo, ma rimarremo vigili e attenti affinché dalle promesse si passi ai fatti.

La scuola deve fare i conti con tanti problemi: mancano risorse, gli stipendi rimangono bassi, precariato a volontà. La protesta continuerà?

Siamo nella fase del dialogo. È chiaro che le proteste arriveranno se le nostre rivendicazioni non troveranno soluzione: lo decideremo nelle sedi e con gli organismi competenti. Precariato e stipendi, ci sono una serie di problemi da affrontare e che non trovano riscontro in questa Manovra: sulla scuola è necessario investire, non bisogna tagliare sulla scuola, perché dalla scuola passa il futuro del Paese.

Non arrivate compatti a questo appuntamento: occasione mancata?

Per fortuna in questo Paese esiste il pluralismo sindacale: ognuno decide le proprie rivendicazioni e i giusti metodi che ritiene opportuni. Noi abbiamo deciso di fare questa forma di protesta, altri hanno deciso di scioperare: non posso che fare in bocca al lupo a chi ha deciso di scioperare.