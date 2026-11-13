Tagli scuola, accordo tra governo e sindacati: l’intervento sarà ritirato

Il governo Meloni ha convocato a Palazzo Chigi i sindacati per venerdì 13 novembre. C’è tempo fino al 17 novembre per presentare gli emendamenti alla Manovra.

Di cosa si è discusso? Dei 7.000 posti che la scuola perderà, di cui quasi 5.000 docenti dell’organico di potenziamento e oltre 2.000 Ata, come indicato nel ddl di Bilancio di fine 2026 approvato dal Governo, un’operazione volta a far risparmiare allo Stato circa 252 milioni di euro l’anno a partire dal 2028.

Via ai tagli sulla scuola

Come riporta Repubblica, al termine del confronto sulla legge di Bilancio 2027 con i sindacati, durato quasi due ore e mezza a Palazzo Chigi, l’esecutivo ha comunicato che ritirerà la norma che prevedeva la riduzione degli organici scolastici. Un’altra apertura riguarda la sanità. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che sono in corso valutazioni, anche insieme alle Regioni, per aumentare ulteriormente i finanziamenti al settore. Le novità non bastano però a far cambiare idea alle organizzazioni sindacali, che mantengono un giudizio complessivo negativo sulla manovra.

L’esito dell’incontro: la reazione di Uil

“C’è una buona notizia: i tagli sulla scuola saltano”: lo riferisce il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro tra governo e sindacati sulla manovra a palazzo Chigi, come riporta Ansa. “Il governo ha annunciato che ritirerà l’intervento sui tagli alla scuola”, afferma. E aggiunge: “Abbiamo chiesto che quelle risorse siano utilizzate come investimento nel settore della scuola“.

L’esito dell’incontro: la reazione di Anief

A commentare l’incontro, anche Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief: ““Abbiamo incontrato il ministro Valditara e ovviamente siamo partiti dal no ai tagli ma abbiamo chiesto più risorse alle scuole, più risorse per il fondo delle scuole perché possano poi arrivare al personale, più risorse anche per continuare la politica di welfare. Anief chiede risorse per poter anche riconoscere il diritto al buono pasto, risorse anche per la carta docenti, per riportare l’assegno a 500 euro e estenderlo al personale Ata. Senza però dimenticare che per noi il riconoscimento del burnout è fondamentale per il lavoro che ognuno giorno svolge a scuola, dal personale docente agli assistenti tecnici, ai collaboratori, assistenti amministrativi. Certamente vogliamo continuare a valorizzare le figure di sistema non solo con la formazione incentivata e anche continuare a valorizzare i Dsga dopo gli emendamenti che sono passati”, ha detto Pacifico.

“C’è un problema di assunzioni che ho ribadito anche oggi quando all’interno della delegazione Cisal sono intervenuto parlando con i ministri presenti. Ho ricordato come rispetto a più di 18mila alunni con disabilità ogni anno iscritti nelle nostre scuole si siano messi solo posti in deroga, cioè posti dati ai precari, motivo per cui viene violata la Carta Sociale Europea, così come sul personale Ata ho ribadito che è fondamentale andare a procedere a nuovi organici. Da vent’anni ne assumiamo solo il 30%, motivo per cui c’è stata una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha nominato l’Italia come stato inadempiente rispetto alle norme sull’Europa. Al termine dell’incontro il ministro Giorgetti ha replicato dicendo che visto l’interesse di tutte le sigle il governo sta cercando di capire come impedire questi tagli e annullarli, trovando la copertura finanziaria. Quindi la novità di oggi è che il governo lavora per eliminare i tagli alla scuola. Questa è una cosa molto importante anche rispetto alla mobilitazione che abbiamo fatto con le altre sigle sindacali e grazie anche a Cisal che è stato audito in Parlamento in commissione bilancio e ancora oggi qui a Palazzo Chigi siamo riusciti a portare avanti anche la voce del personale della scuola nelle istituzioni”, ha terminato il presidente Anief.