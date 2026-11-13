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13.11.2026

Studentessa prende un brutto voto e minaccia la prof con le forbici e un biglietto con la bara: denunciata

Redazione
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Una pattuglia dei carabinieri
Indice
Dall’insufficienza alle forbici
Il biglietto: "Preparati la bara"

Un’interrogazione finita male e una reazione che nessuno si aspettava. In provincia di Brindisi, una studentessa minorenne di un istituto superiore ha minacciato con le forbici la sua professoressa di Lettere. Dopo il gesto ha lasciato un biglietto intimidatorio. La ragazza è stata denunciata ai carabinieri.

Dall’insufficienza alle forbici

Come riporta il Corriere, dopo l’interrogazione, secondo gli accertamenti, la studentessa ha prima reagito a parole al brutto voto. Poi ha impugnato un paio di forbici contro l’insegnante, senza però alcun contatto fisico. La docente è rimasta attonita di fronte a una reazione sproporzionata e inattesa. La ragazza, spiegano le ricostruzioni, aveva sempre avuto un comportamento corretto e un percorso scolastico regolare, e non si era mai mostrata così aggressiva.

Il biglietto: “Preparati la bara”

In seguito è stato trovato un biglietto con il disegno di una bara e l’invito alla professoressa a prepararla. Il testo, riferiscono le indagini, conterrebbe parole di minaccia e di rivendicazione del gesto, senza alcun segno di pentimento.

Sconvolta dall’episodio, l’insegnante ha presentato denuncia ai carabinieri, mentre la scuola ha avviato un’indagine interna. Gli inquirenti proseguono gli accertamenti per ricostruire le varie fasi dei fatti. Nel frattempo sia i responsabili dell’istituto sia la docente mantengono il silenzio.

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