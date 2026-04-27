La pedagogia dell’ascolto può aiutare a superare il disagio, ma deve essere un atto di responsabilità collettiva

L’educazione contemporanea attraversa una fase di profonda mutazione, dove il confine tra il ruolo dell’adulto e il mondo dell’infanzia sembra farsi sempre più poroso e, paradossalmente, più distante. In un’epoca dominata da una competitività esasperata e da un individualismo che permea ogni fibra del tessuto sociale, la scuola e la famiglia si trovano di fronte a una sfida senza precedenti: riscoprire il valore dell’ascolto autentico come unico strumento di reale trasformazione pedagogica.

Non si tratta semplicemente di “sentire” le parole dei giovani, ma di abitare il loro silenzio, di decodificare il malessere che spesso si manifesta attraverso forme di apatia o, al contrario, di iper-performance ansiosa. Il disagio giovanile non è un fenomeno isolato, né un errore di sistema, ma il riflesso fedele di una società che ha elevato il successo a criterio unico di valore, dimenticando che l’essere umano è, prima di tutto, un nodo di relazioni e di significati che necessitano di tempo per fiorire.

Osservare l’attuale panorama educativo significa fare i conti con una crisi di autorità che non è mancanza di regole, bensì assenza di modelli di riferimento capaci di vulnerabilità. L’adulto di oggi, spesso schiacciato dalle proprie fragilità e da una ricerca incessante di conferme sociali, tende a proiettare sui figli e sugli studenti aspettative che fungono da risarcimento per i propri fallimenti o desideri insoddisfatti. Questa dinamica crea una pressione invisibile ma soffocante. I ragazzi percepiscono di essere amati o apprezzati non per ciò che sono, ma per ciò che riescono a produrre: voti, prestazioni sportive, visibilità digitale.

Quando l’educazione si trasforma in una gara d’appalto sul futuro, si perde di vista il presente come spazio di sperimentazione e di errore. L’errore, in particolare, è stato espunto dal percorso formativo, trasformandosi in una macchia indelebile invece che in una tappa necessaria della conoscenza. Dal punto di vista psicologico, la domanda di senso che i giovani pongono è una richiesta di essere “visti” nella propria interezza. La tecnologia, pur essendo uno strumento straordinario, ha creato un filtro che spesso sostituisce la relazione diretta. È troppo semplice, tuttavia, incolpare i dispositivi digitali; essi sono spesso il rifugio di chi non trova ascolto nel mondo fisico.

La vera sfida è pedagogica: ricostruire una cultura della presenza. Essere presenti significa rinunciare al giudizio immediato, sospendere la fretta di dare risposte e permettere al giovane di abitare il proprio dubbio. Se l’adulto si pone costantemente in una posizione di superiorità dogmatica, non fa che alimentare il senso di estraneità delle nuove generazioni. Al contrario, un adulto che sa mostrare le proprie cicatrici, che sa ammettere di non avere tutte le risposte, diventa una figura credibile e autorevole.

La scuola, in questo contesto, deve tornare a essere un laboratorio di umanità prima ancora che di competenze tecniche. Il merito, concetto spesso abusato nel dibattito pubblico, non può essere slegato dalle condizioni di partenza e dalla qualità delle relazioni umane. Una società che premia solo chi arriva primo, senza curarsi di chi resta indietro, è una società che coltiva l’odio e il risentimento. L’educazione alla cooperazione deve sostituire l’ossessione per il primato. Insegnare a collaborare, a sentire il dolore o la gioia del compagno come propria, è l’unico antidoto alla deriva narcisistica che stiamo vivendo.

Il narcisismo degli adulti, che si riflette in una genitorialità iper-protettiva e al contempo esigente, impedisce ai ragazzi di sviluppare quell’antifragilità necessaria per affrontare le tempeste della vita. Li stiamo rendendo fragili non perché siamo troppo dolci, ma perché non permettiamo loro di confrontarsi con la realtà della frustrazione e del limite. In conclusione, la responsabilità che grava su chi educa è immensa ma luminosa. Si tratta di restituire ai giovani la fiducia in un futuro possibile, non come minaccia climatica o economica, ma come spazio di possibilità.

Questo richiede un cambiamento di paradigma: passare dalla pedagogia dell’istruzione alla pedagogia dell’incontro. Solo attraverso un ascolto che sappia andare oltre le parole, che sappia cogliere il non-detto, il tremore di un’emozione o l’entusiasmo di una scoperta, potremo sperare di consegnare alle prossime generazioni un mondo meno segnato dalla competizione e più ricco di solidarietà. La scuola ha il compito politico di formare cittadini capaci di empatia. E l’empatia non si insegna con le lezioni frontali, ma si respira in aule dove ogni voce ha il diritto di essere ascoltata senza timore di essere pesata su una bilancia di efficienza. Solo allora l’atto di educare tornerà a essere quel gesto d’amore e di speranza che è la sua radice più profonda.