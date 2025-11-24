La piattaforma COBAS Scuola per lo sciopero generale del 28 novembre

Il 28 novembre la Confederazione COBAS e tutto il sindacalismo di base hanno convocato lo sciopero generale dell’intera giornata per tutti i settori del lavoro pubblico e privato. I COBAS Scuola, che fanno parte della Confederazione COBAS, promuovono lo sciopero di tutti gli ordini di Scuola PER aumenti salariali del 30% a docenti ed ATA, a recupero di una perdita di potere d’acquisto di tali dimensioni nell’ultimo ventennio, con l’aggravante del contratto firmato nei giorni scorsi con aumenti del 6% di contro ad una inflazione triennale del 14,5%; una pensione al personale scolastico corrispondente all’ultimo stipendio e in età compatibile con un lavoro gravoso e usurante; l’assunzione su tutti i posti disponibili e ripristino del “doppio canale” per eliminare il precariato; il ruolo unico per i docenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, per eliminare le disuguaglianze ingiustificate di orari e salari tra i diversi ordini e gradi; classi con un massimo di 20 alunni, e 15 in presenza di alunni con disabilità.

E la scuola sciopererà il 28 anche CONTRO la “riforma a pezzi” di Valditara ( tecnici e professionali quadriennali- Made in Italy – tutor e orientatore- docenti incentivati- riforma degli organi collegiali); e per ribadire il proprio NO alle Indicazioni Nazionali 2025 e all’Autonomia differenziata.