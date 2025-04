La Regina Camilla in un istituto di Roma: “questa è la scuola di Totti”, la sua attenzione ai BES e il premio agli studenti

La Regina Camilla in un istituto di Roma: “questa è la scuola...

Com’è noto, la Regina consorte del Regno Unito Camilla, insieme al marito, Re Carlo III hanno visitato l’Italia in questi giorni, incontrando le più alte cariche dello Stato e il Papa e visitando luoghi celebri passando per Roma e Ravenna. Camilla ha anche visitato una scuola della Capitale.

Qui, come riporta Roma Today, nell’aula magna dell’istituto comprensivo Alessandro Manzoni, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, la classe III C del “Pallavicini” di Poggio del Torrino, nel IX municipio, è stata premiata per aver vinto un concorso rivolto a tutte le scuole del Lazio, di ogni ordine e grado.

La motivazione del premio

Obiettivo del concorso era quello di scrivere un racconto in lingua inglese. E i piccoli alunni della III C si sono sicuramente distinti, avendo la meglio nei confronti di decine di altre classi grazie “all’originalità del personaggio creato e la qualità dell’inglese”, come si legge nella motivazione del premio.

La certificazione del successo è stata consegnata nelle mani di una delle bambine vincitrici, direttamente da parte di Sua Maestà Camilla, sotto gli occhi orgogliosi del dirigente scolastico e delle insegnanti: “Un momento di grande emozione che unisce l’impegno scolastico alla magia di un incontro indimenticabile”, commentano dalla scuola.

L’evento

L’incontro con gli studenti della scuola è stato memorabile per studenti e docenti e pieno di aneddoti. La regina, come riporta Il Messaggero, si è mossa tra urla e bandierine. C’è chi le ha ricordato che in quella scuola ha studiato il grande calciatore Francesco Totti.

“Sua Maestà, questa è la scuola di Totti!!!”, ha urlato qualcuno, e la Regina ha annuito.

“Aveva un occhio di riguardo soprattutto per gli studenti con bisogni educativi speciali, un ricordo indelebile per noi”, ha raccontato la dirigente scolastica.

Valditara: “Occasione per rafforzare il rapporto di stima, amicizia e collaborazione tra i nostri Paesi”

Ecco la nota del ministro Valditara: “All’I.C. Manzoni di Roma, ho avuto l’onore di accogliere Sua Maestà la Regina Camilla. Insieme abbiamo incontrato le bambine e i bambini dell’istituto, il personale scolastico, nonché le studentesse e gli studenti che hanno partecipato al concorso per celebrare l’ottantesimo anniversario del BritishCouncil. La visita è stata l’occasione anche per rafforzare il rapporto di stima, amicizia e collaborazione tra i nostri Paesi”.