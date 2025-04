La regina Camilla insieme a Valditara in visita in una scuola di Roma

La regina Camilla insieme a Valditara in visita in una scuola di...

Come avevamo già annunciato, questa mattina mercoledì 9 aprile, Camilla, regina consorte del Regno Unito, è stata accolta nei locali dell’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni nel quartiere Appio Latino, in via Lusitania. Come riporta Rainews24, ad accompagnare la regina consorte è stato anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara insieme alla dirigente scolastica Simona Sinola.

“Siamo entusiasti,” ha affermato proprio ieri, con discrezione, la dirigente scolastica a Repubblica, trattenendo ulteriori commenti in attesa del grande giorno. La macchina organizzativa è attiva da settimane: dall’estetica degli spazi esterni alla cura delle aree verdi, tutto è in fase di rifinitura.

Secondo quanto riporta il Corriere, dopo avere percorso il viale d’ingresso della scuola, dove è stata salutata da decine di bambini sorridenti con in mano la bandiera del Regno Unito, con un vestito a pois bianchi su sfondo nero, Camilla è entrata nella prima aula dove assiste insieme ai bambini ad una lezione di inglese. Da qui, la regina si è recata nella Sala delle Assemblee, dove erano presenti una settantina di studenti di tutte le età provenienti dalle tre classi vincitrici del concorso letterario del British Council, che celebra il suo 80° anniversario. La regina ha consegnato i diplomi ai vincitori del concorso. L’intera assemblea ha intonato, poi, Tanti auguri al British Council, in inglese e in italiano, prima che la Regina sia stata invitata a tagliare la torta di compleanno del British Council. Dopo una foto di gruppo con tutti i presenti nella Sala delle Assemblee, la sovrana, spostata all’esterno, ha ricevuto i biglietti d’auguri per l’anniversario di matrimonio, creati dagli studenti.