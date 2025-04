Reali inglesi a Roma, la regina consorte Camilla visiterà una scuola

Ultimi ritocchi prima di un evento speciale: l’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni si prepara a ricevere una visita d’eccezione. Mercoledì 9 aprile, Camilla, regina consorte del Regno Unito, sarà accolta nei locali della scuola situata nel quartiere Appio Latino, in via Lusitania, durante il soggiorno romano che la vede al fianco di re Carlo.

“Siamo entusiasti,” afferma con discrezione la dirigente scolastica a Repubblica, trattenendo ulteriori commenti in attesa del grande giorno. La macchina organizzativa è attiva da settimane: dall’estetica degli spazi esterni alla cura delle aree verdi, tutto è in fase di rifinitura.

Il primo segnale dell’importante visita risale al 18 dicembre, quando una delegazione composta da rappresentanti dell’ambasciata britannica a Roma, del British Council e della Pearson, è stata accolta con un caloroso benvenuto dagli studenti, che hanno intonato “Joy to the World” in un’atmosfera festosa e internazionale.

In quell’occasione, gli ospiti hanno esplorato il teatro scolastico e alcune delle nuove aule realizzate grazie ai fondi del PNRR, tra cui una dedicata all’apprendimento della lingua inglese. L’ambiente, vivace e stimolante, comprende un’area lettura pensata per lo storytelling: è probabile che proprio questa aula abbia ispirato la scelta della scuola come tappa ufficiale della visita reale.

La giornata si era conclusa con l’annuncio di un concorso per gli 80 anni del British Council, con l’intenzione di coinvolgere attivamente gli alunni dell’Istituto in progetti creativi di scrittura e grafica.

Re Carlo III e Regina Camilla alla Camera, il programma

Domani, mercoledì 9 aprile, la Camera dei deputati accoglierà Re Carlo III e la Regina Camilla, in occasione della visita di Stato in Italia dei Sovrani del Regno Unito.

Alle 14.50 è prevista la cerimonia nell’Aula di Montecitorio, introdotta dai Presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, quindi l’intervento di Re Carlo III.

In rappresentanza del Governo sarà presente il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani.

I Reali saranno accolti dal Presidente Fontana sul piazzale di Montecitorio alle 14.30, dove sarà schierato un picchetto interforze.

Fontana avrà poi un incontro di carattere bilaterale con i sovrani, in Sala della Regina, dove sono allestite teche con alcuni disegni originali e manufatti, tra i quali il bozzetto dell’Aula di Montecitorio, dell’architetto Ernesto Basile.

A seguire in sala dei ministri, al piano Aula, è previsto un momento di saluto con i componenti degli uffici di presidenza di Camera e Senato e con il rappresentante del Governo.

In Aula – dalle 14.50 – la cerimonia si aprirà con l’esecuzione, da parte della banda interforze, degli Inni del Regno Unito e d’Italia.