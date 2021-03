“La riforma che la scuola italiana aspetta da un ventennio”: evento il 15 marzo

Lunedì 15 marzo dalle 18:00 alle 19:30 via ZOOM è in programma la sessione dell’Associazione “Per il Progresso del Paese” che avrà quale relatrice Suor Anna Monia Alfieri che tratterà il tema: “La riforma che la scuola italiana aspetta da un ventennio“.

Per l’occasione sono stati invitati: il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali Stefano Zamagni e la Dr.ssa Giovanna Boda, Capo dipartimento del Ministero dell’istruzione.

Suor Anna Monia Alfieri, esperta per quanto riguarda le riforme necessarie alla scuola di oggi per essere all’altezza delle esigenze della scuola di domani, recentemente ha fatto un’audizione al Senato della Repubblica, sottolineando: “La scuola non è dello Stato, la scuola non è della Chiesa, la scuola è delle famiglie.”

Essendo limitati i posti (500) è opportuno, per chi volesse partecipare all’evento, prenotarsi per tempo.

Per prenotarsi bisogna segnalarlo alla Segreteria dell’Associazione all’indirizzo[email protected]