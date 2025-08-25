La scuola che vorrei: la marcia dell’ascolto a Bologna

Un evento di grande rilevanza sta per svolgersi a Bologna: la 72ª tappa della “Marcia dell’Ascolto”, un’iniziativa ideata dalla professoressa Daniela Lucangeli, pedagogista e psicopedagogista di fama internazionale.

L’evento, promosso dall’Istituto Comprensivo di Castel Maggiore, non è una semplice passeggiata, ma un vero e proprio viaggio di consapevolezza che mette al centro il tema dell’ascolto, una competenza fondamentale sia a livello individuale che comunitario. La marcia è in programma per il 29 agosto e vedrà la partecipazione della professoressa Lucangeli e di Giuseppe Giorato, partirà da Piazza Maggiore a Bologna per concludersi verso le 15:30, a Piazza Pace a Castel Maggiore, dove si terrà un momento di accoglienza ufficiale.

L’importanza della “Marcia dell’Ascolto” rappresenta la parte culminante del progetto “Scienza Servizievole in Cammino”. L’iniziativa di Daniela Lucangeli si focalizza sulla necessità di restaurare la fiducia, l’entusiasmo e il senso di comunità, temi oggi più che mai cruciali in una società che tende a frammentarsi.

L’atto del camminare insieme simboleggia un percorso condiviso di crescita, dialogo e comprensione reciproca. Daniela Lucangeli, nota per le sue profonde ricerche sui processi di apprendimento e sviluppo, sostiene da anni che la vera forza di una comunità risiede nella sua capacità di ascoltare. Ascoltare non significa solo udire, ma comprendere, accogliere e valorizzare l’altro.

Questa iniziativa incarna perfettamente la sua filosofia, trasformando un concetto teorico in un’esperienza concreta e partecipativa. La sua presenza è una garanzia di alto profilo scientifico e umano, che eleva il significato dell’evento al di là della semplice camminata. “La scuola del futuro che vorrei non chiede ai bambini di adattarsi, ma si pone in ascolto e si modula adattandosi alle loro peculiarità” scrive la pedagogista nel suo ultimo libro “La scuola che vorrei” (Erickson). L’autrice ribadisce la necessità di superare l’idea di una didattica unica per abbracciare il concetto di didattiche: tanti percorsi diversi, capaci di accogliere e sostenere ogni bambino nel suo personale viaggio di apprendimento. Se invece di adattare gli studenti alla scuola, provassimo ad adattare la scuola agli studenti?

A seguire la camminata, alle 18:00, poi si terrà un secondo incontro dal titolo “La Scuola che Vorrei” presso la Sala Cutuli a Castel Maggiore.

Questo momento di riflessione, aperto a tutti con ingresso libero, vedrà la partecipazione di Daniela Lucangeli, Giuseppe Giorato e delle associazioni del territorio. L’obiettivo è discutere come affrontare le sfide educative attuali, promuovendo un ambiente scolastico che sia non solo un luogo di apprendimento, ma anche una comunità accogliente e supportiva per studenti, famiglie e docenti. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per chiunque voglia contribuire attivamente a un futuro migliore per le nuove generazioni.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione per la camminata è obbligatoria e può essere effettuata seguendo le indicazioni che si trovano nel volantino allegato.