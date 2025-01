La scuola che vorrei, parola ai ragazzi: per l’80% di loro non insegna nulla di utile alla vita, pochi si sentono valorizzati

La scuola che vorrei, parola ai ragazzi: per l’80% di loro non...

La scuola italiana, così com’è, stimola i ragazzi? Com’è la scuola che vorrebbero gli studenti? A rispondere a questa domanda un sondaggio di Webboh Lab, il primo osservatorio permanente sulla Gen Z nato dall’incontro di Webboh con l’istituto di ricerca Sylla.

Sono state le risposte di oltre 38.000 studentesse e studenti di scuole elementari, medie e superiori, a cui è stato chiesto di condividere le loro opinioni, percezioni e aspettative sulla scuola. I risultati raccolti, anche grazie al coinvolgimento degli utenti del sito Studenti.it, hanno dato vita al report “La scuola che vorrei”.

Le proposte

Agli studenti è stato chiesto di descrivere come vorrebbero che fosse l’ambiente scolastico perfetto:

inclusivo e rispettoso , dove tutti hanno le stesse possibilità di imparare ( 8,9/10 );

, dove tutti hanno le stesse possibilità di imparare ( ); con spazi belli e accoglienti , aiutando chi ha problemi o difficoltà ( 8,8/10 );

, aiutando chi ha problemi o difficoltà ( ); più connesso alla realtà , con insegnamenti utili per la vita quotidiana ( 8,7/10 );

, con insegnamenti utili per la vita quotidiana ( ); orientato all’innovazione , con uso di tecnologie che rendano le lezioni interattive e coinvolgenti ( 8,5/10 );

, con uso di tecnologie che rendano le lezioni interattive e coinvolgenti ( ); un luogo dove gli studenti possano esprimere la loro opinione, possano lavorare insieme in gruppo e si facciano attività creative e divertenti (8,5/10).

Le criticità

I principali problemi evidenziati dal report riguardano la percezione di un ambiente scolastico poco innovativo e carente in termini di preparazione alla vita reale e al lavoro, dando molta importanza alla salute mentale. In dettaglio:

l’ 80% pensa che la scuola non insegni argomenti utili alla vita ;

pensa che ; l’ 80% trova che lo zaino sia troppo pesante ;

trova che lo sia ; il 67% prova ansia ad andare a scuola ;

prova ; il 67% ritiene che la scuola non si preoccupi della salute mentale degli alunni ;

ritiene che la scuola non si preoccupi della ; il 67% passa giorni interi a studiare ;

passa ; il 68% è abbastanza o molto contento del livello di insegnamento che riceve ;

è abbastanza o molto ; per il 49% i professori non sono abbastanza comprensivi e non si preoccupano a sufficienza che un argomento venga capito;

e non si preoccupano a sufficienza che un argomento venga capito; il 49% dei ragazzi ha trovato situazioni di degrado a scuola. Infatti, molti di loro non si fidano della solidità delle strutture e ben il 50% dei ragazzi crede possibile il rischio di crollo della struttura.

È emerso, in linea generale, che gli studenti non si sentono apprezzati, accolti e supportati a scuola: “è un luogo dove mi sento valorizzato” ha ricevuto solo 4.3 su 10 e “è un luogo dove mi sento accolto e supportato” 4.5 su 10. Inoltre, il concetto “il bullismo viene affrontato e gestito in modo efficace” ha ricevuto 5.2 su 10, risultato che porta a pensare che l’istituzione scolastica non sia in grado di affrontare e gestire il bullismo.

Il team di Webboh Lab ha poi individuato 5 profili che identificano gli studenti in base alle loro risposte al questionario: