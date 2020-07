La scuola dei due pesi e delle due misure

Dove si adotta di più il sistema dei due pesi e delle due misure?

Certamente tra i settori della Pubblica Amministrazione è la scuola ad occupare i primi posti per questi sistemi di disuguaglianze sia tra il personale docente che tra gli alunni. Il metro di giudizio, o meglio di pregiudizio che dir si voglia, è molto evidente nella scuola e lo è diventato ancora di più da quando è stato introdotta con la legge della “Buona Scuola” la valorizzazione del merito dei docenti.

Il sistema dei due pesi e delle due misure è diventata in questo modo la condotta di valutazione del personale docente: da una parte vi sono coloro che accondiscendono alle richieste dei DS e, quindi, godono del suo beneplacito e dall’altra vi sono i docenti che continuano a lavorare silenziosamente e coscienziosamente nelle classi e passano inosservati agli occhi del DS.

Bisogna, però, che i docenti che lavorano sodo con gli alunni e sono al di fuori del “cerchio magico” dell’istituzione scolastica vengono apprezzati soprattutto dagli alunni ed è questo quello che conta e che dà maggiori soddisfazione e carica al docente.

Per quanto attiene gli alunni, anche qui vige il metodo dei due pesi e delle due misure e questo si evidenzia ancora di più in sede di un esame conclusivo del ciclo d’istruzione, dove la commissione giudicatrice non adotta un metodo di valutazione uguale e giusto per tutti gli alunni, ma capita che alcuni vengono penalizzati ed altri vengono premiati.

È necessario, quindi, che la scuola diventi non il luogo dove si adottano trattamenti diversi, sia per docenti che per alunni, ma si lavori per l’uguaglianza di tutti gli operatori della conoscenza e degli alunni.

Mario Bocola