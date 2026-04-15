La scuola ferma i bulli, il 16 aprile evento per le scuole in streaming per conoscere le buone pratiche educative

Nell’ambito delle iniziative promosse dal MIM per favorire l’educazione al rispetto e a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, il 16 aprile 2026, si svolgerà, anche in diretta streaming, un evento nazionale dedicato alla presentazione e alla valorizzazione delle buone pratiche realizzate da alcune istituzioni scolastiche selezionate su tutto il territorio nazionale, motivo della loro particolare significatività e aderenza ai principi di rispetto reciproco, collaborazione e responsabilità digitale.

L’iniziativa ha il titolo “LA SCUOLA FERMA I BULLI – Esempi di buone pratiche educative”.

Durante la giornata saranno proposte esperienze progettuali che hanno saputo tradurre in azioni concrete i principi di rispetto reciproco, collaborazione e responsabilità digitale, contribuendo in modo significativo alla crescita civile e sociale delle comunità scolastiche.



Le scuole selezionate, una per ciascuna regione e provincia autonoma, presenteranno le proprie esperienze attraverso contributi audiovisivi, testimonianze degli studenti e momenti di confronto, illustrando obiettivi, metodologie e risultati conseguiti, con particolare attenzione alla replicabilità e alla sostenibilità delle iniziative.

Tutte le scuole interessate potranno seguire la prima parte dell’evento a partire dalle ore 11,00 attraverso il collegamento in diretta streaming al seguente link: https://youtube.com/live/d7GZY-36K14?feature=share.

Successivamente all’evento la documentazione e le progettualità connesse alle “buone pratiche” saranno rese disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito, in una nuova apposita sezione, al fine di consentirne la eventuale replicabilità.