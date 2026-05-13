Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 13 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Studenti e genitori
13.05.2026

Bullismo, madre sporge denuncia in Procura: “Mia figlia presa a calci e pugni, la scuola ha ignorato mesi di segnalazioni”

Redazione
Indice
Gli episodi
Bullismo a scuola, altro che ragazzate: docenti e ds hanno obblighi precisi. Ecco quali e cosa dice la nuova legge
Bullismo, c’è una nuova legge: cosa prevede?
Studente suicida a 14 anni, partite ispezioni a scuola: ma cosa aveva attivato l’istituto contro il bullismo? I documenti
Bullismo, l’avvocato: ecco cosa rischiano i docenti che non rispettano gli obblighi
Bullismo, ecco cosa rischiano gli insegnanti che non vigilano. Le risposte dell’avvocato
Bullismo, cosa rischiano gli studenti sul piano penale. E le famiglie potrebbero pagare il conto

Una madre esasperata ha deciso di denunciare gli atti di bullismo subiti dalla figlia alla Procura di Napoli Nord: secondo la donna la figlia, alunna di 10 anni, sarebbe stata oggetto di “ripetuti episodi di bullismo”. Lo riporta Ansa.

“Ho segnalato tantissime volte la situazione alla dirigente scolastica, alla vicepreside e alle insegnanti, ma purtroppo nulla è stato fatto”, afferma. “Ho denunciato la rottura degli occhiali da vista per ben due volte, le hanno messo la colla nei capelli, l’hanno presa a calci e pugni, e tanto altro”.

Gli episodi

Tra gli episodi segnalati, anche uno che sarebbe accaduto il 5 marzo scorso: secondo il racconto, la ragazzina avrebbe accusato forti dolori a una gamba a causa di alcuni calci ricevuti nei giorni precedenti e, successivamente, sarebbe caduta nei corridoi riportando la frattura della rotula.

“Mia figlia si è fatta male durante la terza ora di lezione, tra le 10,30 e le 11, ma io non sono stata avvisata immediatamente e non sono stati chiamati nemmeno i soccorsi – continua la madre – e dai racconti di mia figlia ho saputo che la docente presente in classe, supplente della titolare assente, l’avrebbe fatta camminare malgrado il dolore, sostenendo che stesse bene e che non vi fosse necessità di chiamare i soccorsi”.

“Attraverso il mio legale ho scritto all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e al Ministero dell’Istruzione senza ottenere alcun riscontro concreto”, conclude la donna, “e per questo motivo ho deciso di depositare direttamente una denuncia in Procura”.

Bullismo a scuola, altro che ragazzate: docenti e ds hanno obblighi precisi. Ecco quali e cosa dice la nuova legge

Bullismo, c’è una nuova legge: cosa prevede?

In un focus di qualche mese fa abbiamo cercato di capire cosa prevede la nuova legge contro il bullismo voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la n. 70 del 2024: cosa è cambiato? Cosa deve fare ogni scuola? Cosa dicono le linee guida in merito, che non vengono aggiornate dal 2021? Concretamente, cosa deve fare un docente che si trova davanti ad un caso di bullismo? Quali obblighi hanno i dirigenti scolastici?

Inoltre, abbiamo cercato di capire cosa aveva messo in atto, prima del suicidio di Paolo, la sua scuola, al momento oggetto di ispezione da parte del Ministero.

Studente suicida a 14 anni, partite ispezioni a scuola: ma cosa aveva attivato l’istituto contro il bullismo? I documenti

Bullismo, l’avvocato: ecco cosa rischiano i docenti che non rispettano gli obblighi

Nell’immaginario collettivo, purtroppo, il bullismo è considerato spesso alla stregua di una ragazzata. Così non è, spiega l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico. Le responsabilità degli studenti che si macchiano di questi comportamenti possono essere penali e civili, coinvolgendo anche le famiglie. Quanto ai docenti e ai dirigenti scolastici, sono legate principalmente alla vigilanza e all’omessa denuncia.

Bullismo, ecco cosa rischiano gli insegnanti che non vigilano. Le risposte dell’avvocato

Bullismo, cosa rischiano gli studenti sul piano penale. E le famiglie potrebbero pagare il conto

Bullismodenunce

Bullismo in un istituto tecnico: i genitori denunciano, una decina di studenti sono pronti a cambiare scuola

Al via il nuovo monitoraggio su bullismo e cyberbullismo, riguarderà studenti (scadenza 10 giugno) e docenti (scadenza 17 luglio)

Bullismo, Valditara: “L’educazione all’affettività non è altro che educazione all’empatia, ad immedesimarsi”

La scuola ferma i bulli, il 16 aprile evento per le scuole in streaming per conoscere le buone pratiche educative

Ragazzo suicida per bullismo, la famiglia denuncia di nuovo la ds: “Non ha preso i giusti provvedimenti”, i messaggi audio

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Barbacci: sulla riforma dei tecnici i risultati ottenuti valgono ben più di una protesta sterile

Pubbliredazionale

Maturità 2026 all’estero, domande per i commissari esterni

Redazione

Gite scolastiche, altro studente cade dal balcone di un albergo: ennesimo caso

Redazione

Sostegno INDIRE, arrivano le Linee guida per lo svolgimento degli esami finali

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata