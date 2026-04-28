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28.04.2026

Al via il nuovo monitoraggio su bullismo e cyberbullismo, riguarderà studenti (scadenza 10 giugno) e docenti (scadenza 17 luglio)

Lara La Gatta
Indice
Il calendario delle rilevazioni
Formazione e Peer Education

Il Ministero dell’istruzione e del merito rinnova il proprio impegno per la sicurezza degli studenti lanciando la quinta edizione del monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione dell’Università di Firenze, si svilupperà attraverso la Piattaforma ELISA per l’anno scolastico 2025/2026.

L’obiettivo principale è ottenere una conoscenza approfondita di questi fenomeni per individuare le strategie di prevenzione e contrasto più efficaci. Il percorso si inserisce nell’attuazione della legge n. 70 del 17 maggio 2024, che ha ampliato il raggio d’azione della precedente normativa del 2017, includendo esplicitamente i fenomeni riconducibili al bullismo accanto a quelli del cyberbullismo.

Il calendario delle rilevazioni

Il monitoraggio (Azione 1) è strutturato in due fasi distinte che coinvolgeranno migliaia di istituti su tutto il territorio nazionale:

  • Studenti e studentesse: la prima rilevazione riguarderà le scuole secondarie di secondo grado. Tra il 27 e il 30 aprile 2026, i dirigenti scolastici riceveranno l’invito a partecipare e i questionari online resteranno compilabili fino al 10 giugno 2026.
  • Corpo docente: la seconda fase coinvolgerà gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. L’invito sarà inviato tra il 15 e il 19 giugno 2026, con termine ultimo per la compilazione fissato al 17 luglio 2026.

Per garantire l’anonimato dei partecipanti e la validità statistica, ogni istituto dovrà coinvolgere almeno 80 studenti e 10 docenti; il mancato raggiungimento di queste soglie comporterà l’eliminazione dei dati della singola scuola dalle analisi finali. Le scuole che parteciperanno correttamente riceveranno un report sintetico personalizzato per approfondire la situazione interna al proprio istituto.

Formazione e Peer Education

Oltre al monitoraggio, la Piattaforma ELISA continua a promuovere l’Azione 2, dedicata alla formazione e-learning. Sono disponibili percorsi specifici per diverse figure scolastiche:

  • Referenti e Team Antibullismo: 25 ore di formazione, con approfondimenti sul “Bullismo basato sul pregiudizio”.
  • Dirigenti Scolastici e docenti: corsi dedicati ai temi della prevenzione e, novità rilevante, sulla peer education.

Quest’ultimo percorso illustra come il coinvolgimento attivo dei pari possa diventare uno strumento fondamentale per arginare i comportamenti a rischio. I corsi, i cui costi sono interamente a carico dell’Amministrazione, rilasciano un attestato certificato.

Il Ministero ha rivolto un appello ai Dirigenti Scolastici affinché favoriscano la massima partecipazione possibile, sottolineando la rilevanza sociale della tematica e la necessità di un’azione congiunta tra le istituzioni.

LA NOTA

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