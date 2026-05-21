Bullismo e cyberbullismo, il MIM presenta la nuova sezione dedicata del sito

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito amplia il proprio sito istituzionale con una nuova area interamente dedicata al contrasto di bullismo e cyberbullismo. La sezione, intitolata “Bullismo e Cyberbullismo – Cosa sono, come riconoscerli, cosa fare”, si propone come uno spazio digitale di informazione, supporto e confronto rivolto a scuole, famiglie e studenti.

Una priorità strategica per la scuola

La promozione della cultura del rispetto e la costruzione di ambienti scolastici sicuri e inclusivi rappresentano una delle priorità strategiche del Ministero. In questa prospettiva, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo diventano elementi centrali dell’azione educativa, con l’obiettivo di tutelare il benessere psicologico e sociale degli studenti.

Uno spazio digitale per la comunità educante

La nuova sezione nasce per valorizzare l’impegno quotidiano della comunità scolastica e favorire la collaborazione tra istituzioni. Si tratta di una piattaforma pensata per raccogliere esperienze, fornire strumenti pratici e promuovere un dialogo costruttivo tra le scuole, contribuendo alla creazione di contesti accoglienti e inclusivi.

Le buone pratiche dalla scuola italiana

Tra i contenuti principali, la piattaforma ospita una raccolta di buone pratiche per la prevenzione e il contrasto del bullismo. Il progetto prende avvio dall’evento nazionale del 16 aprile 2026, tenutosi presso il Palazzo dell’Istruzione, durante il quale sono state presentate 21 esperienze significative, una per ogni regione e provincia autonoma. Queste iniziative rappresentano modelli replicabili su scala nazionale.

Tre aree tematiche per orientarsi

La sezione è strutturata in tre aree principali:

“Fare Rete” : raccoglie schede informative sui progetti selezionati, con l’obiettivo di diffondere esperienze efficaci e favorirne la replicabilità.

: raccoglie schede informative sui progetti selezionati, con l’obiettivo di diffondere esperienze efficaci e favorirne la replicabilità. “Per le scuole” : offre indicazioni operative, in linea con la normativa vigente, per prevenire e gestire casi di bullismo e cyberbullismo.

: offre indicazioni operative, in linea con la normativa vigente, per prevenire e gestire casi di bullismo e cyberbullismo. “Per famiglie e studenti”: propone strumenti e informazioni utili per riconoscere e affrontare questi fenomeni, promuovendo un uso consapevole delle tecnologie digitali.

Completa l’offerta una raccolta aggiornata dei principali riferimenti normativi, sia nazionali sia internazionali.

Un invito alla diffusione e alla sensibilizzazione

Considerato l’alto valore educativo dell’iniziativa, il Ministero invita le istituzioni scolastiche a promuovere la massima diffusione della nuova piattaforma. L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza sul tema e sostenere, attraverso strumenti concreti, una cultura condivisa del rispetto e della responsabilità digitale.

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