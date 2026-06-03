Scioglimento riserva GPS, conferma su sostegno, 150 preferenze e mini-call veloce: quali sono le prossime scadenze da rispettare?

I mesi di giugno, luglio e agosto sono decisivi per il personale docente precario. Infatti, sono diverse le scadenze da tener d’occhio, per evitare di perdere delle importanti opportunità. Vediamole insieme.

Scioglimento riserva prima fascia GPS

L’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 ha previsto la possibilità di essere inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS per coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026.

Allo stesso modo, possono essersi inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 30 giugno 2026.

A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate tramite “istanze online” a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e fino alle 23.59 del 2 luglio 2026. Il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento con le modalità e le tempistiche sopra indicate comporta l’esclusione dalla prima fascia, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

Conferma docente di sostegno

Il Ministero ha delineato un cronoprogramma serrato per assicurare che tutte le operazioni per la conferma del docente di sostegno a tempo determinato si concludano prima dell’inizio del nuovo anno scolastico:

31 maggio : è il termine ultimo entro il quale le famiglie hanno dovuto far pervenire alla scuola la richiesta di conferma del docente attualmente in servizio.

: è il termine ultimo entro il quale le famiglie hanno dovuto far pervenire alla scuola la richiesta di conferma del docente attualmente in servizio. 15 giugno : entro questa data, il Dirigente Scolastico, dopo aver valutato la sussistenza delle condizioni necessarie e aver consultato il Gruppo Operativo di Lavoro (GLO) , deve comunicare la decisione alla famiglia e al docente.

: entro questa data, il Dirigente Scolastico, dopo aver valutato la sussistenza delle condizioni necessarie e aver consultato il , deve comunicare la decisione alla famiglia e al docente. 15 giugno (Consenso del docente) : sempre entro metà giugno, la scuola deve acquisire l’espressa manifestazione di consenso da parte del docente interessato alla conferma.

: sempre entro metà giugno, la scuola deve acquisire l’espressa manifestazione di consenso da parte del docente interessato alla conferma. 26 giugno: termine finale per le segreterie scolastiche per comunicare l’esito positivo della procedura agli Uffici scolastici territoriali tramite il sistema SIDI.

150 preferenze

Nella procedura informatizzata per l’assegnazione degli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, che sarà aperta dal 16 al 29 luglio 2026, ogni candidato può selezionare fino a 150 preferenze.

Queste possono riguardare non solo singoli istituti scolastici, ma anche ambiti territoriali più ampi. Inoltre, per ciascuna scelta è necessario specificare diversi elementi: classe di concorso, tipologia di posto, eventuale disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto (fino al 31 agosto o al 30 giugno).

La mancata indicazione di talune sedi nell’istanza online ha conseguenze specifiche sulla procedura di assegnazione delle supplenze. Infatti, non indicare tutte le sedi limita le proprie possibilità di ottenere un incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività (30 giugno) qualora il sistema giungesse alla posizione in graduatoria dell’interessato ma trovasse disponibili solo le sedi da lui non selezionate.

Mini-call veloce sostegno

Dal 14 agosto (ore 14:00) al 18 agosto (ore 12:00) è prevista infine la finestra temporale per la presentazione delle domande per la fase interprovinciale (cosiddetta “Mini-call”) sui posti di sostegno residui.