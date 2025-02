La Scuola in Ospedale (SIO) e l’Istruzione Domiciliare (ID): il dirigente garante dell’inclusione e della continuità didattica – SCARICA LA GUIDA

Il Ministero dell’Istruzione da tempo mette a disposizione per gli alunni affetti da gravi patologie due tipologie di servizi scolastici:

a) la scuola in ospedale (SIO)

b) l’ istruzione domiciliare (ID)



La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare rappresentano uno specifico ampliamento dell’offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e flessibilità riconosciute alle istituzioni scolastiche, rivolto ad allievi, dall’infanzia alla scuola secondaria di II grado, in situazione di temporanea malattia.

Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto alla salute e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura. La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare, quali esperienze positive del sistema nazionale di istruzione e formazione, sono riconosciute, in ambito sanitario, come parte integrante del percorso terapeutico.

