La scuola italiana in soccorso delle api, a rischio di estinzione a causa della miopia umana

“Comune e allieve del ‘Della Rovere’ insieme per le api”. Così il quotidiano La Stampa presenta il progetto del liceo di Savona e, contestualmente, dà notizia che la città ligure, unico capoluogo di provincia della regione, è stata riconosciuta ‘amica delle api’.

Il titolo ‘Comune amico delle api’ esiste dal 2016 grazie alla Federazione Apicoltori del Mediterraneo e ad alcune associazioni umbre del settore che a un certo punto si sono chiesti in che modo le amministrazioni locali potessero contribuire alla salvaguardia dell’apicoltura, non solo attività agricola generatrice di reddito ma anche pratica millenaria di tutela della biodiversità e quali azioni concrete sarebbe stato utile intraprendere per far fronte alle avversità che sempre di più la minacciano. Oggi in Italia sono circa duecento i comuni che hanno accettato di condividere gli obiettivi della Rete: partecipazione attiva nella tutela dell’ambiente e nella riqualificazione dei territori, attraverso la protezione delle api e la valorizzazione dell’apicoltura, a partire dal ruolo strategico di motore politico e di coordinamento che i Comuni hanno per la promozione di uno sviluppo locale sostenibile.

Sono numerose anche le scuole che, in tutta Italia, sensibilizzano alunni e territorio alla cura e salvaguardia delle api, fondamentali per la produzione alimentare e per l’ambiente ma sempre più minacciate da pesticidi, perdita di habitat, parassiti, malattie e cambiamenti climatici.

Alcune studentesse del Liceo ‘Della Rovere’, come detto in apertura, grazie a una serie di uscite naturalistiche guidate da esperti, hanno avuto modo di approfondire le loro conoscenze sul mondo delle api: le loro origini, il loro lavoro quotidiano e il ruolo essenziale che ricoprono nel mantenere l’equilibrio ambientale. Esperienze che hanno fatto sentire le alunne protagoniste attive nella difesa dell’ambiente.

All’Istituto Comprensivo ‘Salvo D’Acquisto’ di Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, hanno pensato di attivare sin dalla scuola dell’infanzia il processo di sensibilizzazione a questo tema ambientale con il progetto “Le nostre amiche api”, il cui obiettivo è quello di creare ambienti di apprendimento mirati per favorire nei più piccoli la conoscenza del mondo delle api, la loro importanza sulla nutrizione e la loro funzione per preservare l’ecosistema.

A Jesolo – come si legge sul sito del Comune – ha preso avvio quest’anno il progetto ‘Volando con le api’: l’iniziativa, organizzata da associazioni e apicultori veneti con il sostegno del Comune, ha l’obiettivo di far scoprire l’apicoltura e l’importanza rivestita dalle api nell’equilibrio dell’ecosistema. Il primo passo è stato consegnare sei arnie in legno grezzo alle scuole dell’infanzia e primarie degli istituti comprensivi della città. Agli alunni il compito di dipingere le arnie. Le arnie sono rimaste circa un mese e mezzo nelle rispettive scuole, consentendo agli studenti di sviluppare progetti legati all’ambiente e alla sostenibilità, stimolando la curiosità dei più giovani sull’importanza di questi insetti con il coinvolgimento di esperti che hanno tenuto lezioni specifiche nelle classi. Le arnie sono state poi trasferite in un’area verde urbana della città. Successivamente, nel mese di maggio, gli apicoltori hanno mostrato il procedimento della smielatura ai bambini, impegnati in prima persona anche nel processo di preparazione dei vasetti di miele con la decorazione delle etichette che porteranno il nome delle loro scuole. Il momento conclusivo dell’iniziativa si è svolto domenica 25 maggio, con una grande festa nel centro storico di Jesolo durante la quale sono stati organizzati laboratori, esposizioni e attività inerenti la vita delle api e la produzione di miele.