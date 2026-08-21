La scuola non è solo didattica: conta anche l’organizzazione generale. Il caso della struttura degli uffici regionali

Quando si parla di scuola, l’attenzione si concentra quasi naturalmente sulla didattica, sugli insegnanti, sugli studenti e su ciò che accade nelle aule. Molto meno visibile resta la macchina amministrativa che accompagna il sistema, dal Ministero agli uffici presenti sul territorio.

Eppure, distribuzione delle competenze, organici e funzionalità delle strutture incidono sul lavoro delle istituzioni scolastiche e, in ultima analisi, sul successo formativo degli studenti. Perché la scuola è un sistema, e ogni sua parte concorre al funzionamento dell’insieme. Anche quella che si vede meno.

La recente riorganizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito prende forma con il DPCM 27 ottobre 2023, n. 208, prosegue con le disposizioni legislative del 2024 sulla funzionalità dell’amministrazione e trova una successiva definizione nel DPCM 30 ottobre 2024, n. 185, che modifica il precedente regolamento intervenendo anche sull’organizzazione periferica.

Il Ministero è articolato in due Dipartimenti: quello per il sistema educativo di istruzione e formazione e quello per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale. La novità più evidente per i territori riguarda gli Uffici scolastici regionali. Tutti i diciotto USR assumono il livello di Direzione generale. Viene così superata la precedente differenza che interessava Basilicata, Molise e Umbria, che non avevano tale livello dirigenziale.

L’obiettivo dichiarato è rendere più uniforme l’organizzazione periferica e definire con maggiore chiarezza i rapporti funzionali tra strutture centrali e regionali. Il passaggio è già visibile anche nelle regioni interessate dal cambiamento, dove sono stati conferiti i nuovi incarichi di livello dirigenziale generale.

Ma qui occorre una precisazione. Nelle riorganizzazioni amministrative l’entrata in vigore di una norma e il momento in cui ogni casella del nuovo organigramma diventa concretamente operativa non sempre coincidono. Sotto le Direzioni generali regionali il nuovo modello prevede uffici dirigenziali di livello non generale, alcuni con competenza regionale e altri con competenza territoriale, ai quali si affiancano le posizioni con funzioni tecnico-ispettive.

La cornice è comune, mentre la consistenza varia in relazione alle dimensioni e alla complessità dei territori. Il nuovo assetto prevede, ad esempio, tre posti dirigenziali non generali in Basilicata e Molise, sette in Calabria e quindici in Lombardia. Numeri diversi all’interno di un modello organizzativo unitario.

Quei numeri, tuttavia, indicano la nuova dotazione e non costituiscono necessariamente la fotografia degli uffici oggi operativi. È questo uno degli aspetti della fase di transizione. Il vertice della Direzione generale può essere già insediato mentre, al livello sottostante, continuano temporaneamente a funzionare gli uffici preesistenti.

Fino alla definizione della nuova articolazione e al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali non generali, infatti, gli USR continuano ad avvalersi delle precedenti strutture.

Per fare un esempio, la Basilicata rende bene visibile questo passaggio. Il nuovo vertice di Direzione generale è già insediato, mentre l’articolazione degli uffici sottostanti resta interessata dal processo di adeguamento. La stessa pagina istituzionale dell’USR Basilicata precisa che l’organizzazione «sarà oggetto di revisione» in applicazione del DPCM n. 185 del 2024, continuando nel frattempo a riportare l’articolazione derivante dal precedente assetto organizzativo.

La distinzione è meno formale di quanto possa sembrare. Prevedere un posto in organico, istituire concretamente un ufficio e affidarlo a un dirigente sono tre passaggi diversi. La dotazione stabilisce quanti posti dirigenziali sono previsti; l’organizzazione definisce come vengono distribuiti e quali funzioni esercitano; il conferimento dell’incarico consente infine alla struttura di avere il proprio responsabile.

È nella distanza tra questi momenti che si comprende meglio lo stato effettivo della riorganizzazione.

Le competenze degli USR, del resto, incidono direttamente sulla vita delle scuole: gestione degli organici e del reclutamento, rapporti con Regioni ed enti locali, supporto amministrativo e contabile, gestione e monitoraggio dei fondi europei. A queste si aggiungono edilizia e sicurezza, inclusione e contrasto alla dispersione, transizione digitale, contenzioso e procedimenti disciplinari, valutazione dei dirigenti scolastici e assistenza nelle procedure contrattuali

In questo quadro l’amministrazione periferica non svolge soltanto funzioni legate agli adempimenti e ai controlli. Il nuovo disegno ne richiama anche il ruolo di supporto, coordinamento e raccordo con le autonomie scolastiche. La maggiore chiarezza delle responsabilità, la distribuzione territoriale degli uffici e la riduzione delle sovrapposizioni costituiscono alcuni degli elementi sui quali è costruito il nuovo modello.

Resta centrale, sul piano organizzativo, la differenza tra organico previsto e organico effettivamente coperto. Un ufficio può esistere nella dotazione senza avere ancora un dirigente titolare; allo stesso modo, una struttura precedente può continuare a operare durante la fase di transizione.

Per comprendere la riorganizzazione, dunque, non basta leggere quanti posti siano stati assegnati a ciascuna regione, ma bisogna osservare come quei posti vengano progressivamente trasformati in uffici, incarichi e capacità amministrativa concreta.

In questo processo si colloca anche il concorso in corso per 145 dirigenti tecnici con funzioni ispettive destinati alle strutture centrali e periferiche.

La qualità della scuola non dipende soltanto da ciò che accade nelle aule. Un organico definito nei tempi necessari, una procedura amministrativa gestita correttamente o un supporto competente nella gestione di un finanziamento possono incidere sul lavoro quotidiano delle istituzioni scolastiche.

La riorganizzazione degli USR potrà essere compresa pienamente quando il nuovo disegno avrà trovato concreta attuazione negli uffici e nelle professionalità chiamate a farli funzionare. Perché anche dietro una scrivania amministrativa, sebbene non sempre sia visibile, passa una parte della strada che conduce al successo formativo degli studenti.