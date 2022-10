La scuola tra risorse e riforme, a Bari tre giorni di incontri e seminari

Si terrà alla Scuola autunnale di Bari, dal 29 al 31 ottobre l’evento “La scuola tra risorse e riforme”, una serie di incontri seminariali e laboratoriali per dirigenti scolastici e tecnici, figure di staff e tutor, insegnanti e formatori. Si comincia, come detto, sabato 29 ottobre, con l’accoglienza e la presentazione moderati dalla dott.ssa Lucrezia Stellacci che si occuperà del seminario “Le sfide per il Paese, gli impegni per la scuola”. Alle 16 si parlerà di PNRR con il dirigente dell’USR Lombardia Max Bruschi. Alle 17.50 toccherà alla segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci che si occuperà delle proposte del sindacato.

Gli incontri proseguiranno nei giorni successivi con i temi “Rigenerazione e resilienza nella scuola”, “Valorizzazione dei protagonisti della scuola di oggi e di domani” e “Formazione dei docenti” con altre importanti personalità legate al mondo della scuola.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI