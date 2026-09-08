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08.09.2026

“La Sicilia Fa Scuola”: il 14 e 15 ottobre 2026 ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo gli Stati Generali dell’Istruzione

Redazione
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Scuole, istituzioni, esperti e protagonisti del mondo dell’istruzione. Saranno questi gli attori della manifestazione “La Sicilia Fa Scuola – Stati Generali dell’Istruzione”, che si terrà il 14 e 15 ottobre 2026 ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte sul sito dell’evento, dov’è disponibile anche il programma completo della due giorni.

Un appuntamento sulla scuola a tutto tondo, insomma, a poche settimane dall’avvio del nuovo anno scolastico. “Due giornate di incontri, confronto e condivisione”, si legge sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale, “per mettere al centro le voci della scuola e costruire nuove prospettive per il futuro dell’educazione in Sicilia: perché il sapere cresce quando le voci si incontrano”.

L’evento, proseguono dall’Usr, “nasce con l’obiettivo di rappresentare un momento di confronto, riflessione e rilancio del sistema educativo siciliano”. L’adesione da parte delle istituzioni scolastiche dovrà essere presentata entro il prossimo 14 settembre, nelle modalità indicate sul sito ufficiale.

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