Registrati
Diretta video

Prima ora - le notizie del 8 settembre

Attualità
08.09.2026

Rientro in classe, caldo e disagi nelle aule, la Rete degli Studenti Medi si mobilita: protesta il 9 settembre (alle 18) davanti al Ministero

Daniele Di Frangia
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Il 9 settembre presidio al Ministero

Manca ormai poco al suono della prima campanella nelle scuole di Roma e del Lazio e circa 670mila alunni sono pronti a rientrare in classe, ma le temperature continuano ad essere infuocate e, così come in altre regioni, nelle scuole del Lazio è decisamente critica.

La Rete degli Studenti Medi del Lazio si è data appuntamento fuori dal liceo Cavour di Roma per una protesta sotto forma di flash-mob. Lo riporta Roma Today. Al centro della manifestazione i rischi di un rientro in classe difficoltoso. Colpa del clima e di un’estate che stenta a terminare con temperature intono ai 30 gradi. Secondo gli studenti le istituzioni non avrebbero messo in campo le adeguate contromisure, senza un piano reale. “Serve un intervento coordinato da parte di ministero, Regione Lazio ed enti locali” afferma Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi.

Lo stesso coordinatore ritiene insufficiente la spesa stanziata dal ministro Valditara per i sistemi di raffrescamento: “Come possono bastare 57 euro ad aula quando nove scuole su dieci non hanno alcun impianto?”.

Il 9 settembre presidio al Ministero

La protesta però non si è fermata e proseguirà mercoledì 9 settembre. La Rete degli Studenti Medi sarà protagonista di un presidio alle ore 18 davanti la sede del ministero dell’Istruzione e del Merito a Viale Trastevere. “Il nostro tempo è ora”, questo il titolo della manifestazione. “Gli studenti di questo Paese in questi giorni rientrano in aula, ma riemergono anche i problemi strutturali e le profonde contraddizioni del sistema scolastico italiano: dall’edilizia scolastica fatiscente, alla didattica ancora di stampo gentiliano e superata – afferma Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete – domani saremo davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito per dire che il nostro tempo è ora, e che non siamo più disposti a fare passi indietro per quanto riguarda l’istruzione pubblica e il nostro futuro.”

La crisi abitativa e il diritto alla casa tra i temi extra scolastici della protesta.

ministero dell'istruzione e del meritoprotestaRete degli studenti medirientro in classe

Docenti, chi merita può andare a lavorare al Ministero: l’esempio del prof. Zilli

Docente non vuole abbandonare l’alunno con disabilità, la svolta: il Mim acconsente, potrà seguirlo per un altro anno

Riforme PNRR, reclutamento, innovazione digitale e welfare: il MIM vara il nuovo PIAO per il triennio 2026/2028

MIM avvia censimento su attività legate al mondo islamico a scuola, Flc Cgil: schedatura inaccettabile, ritirare la nota

PNRR, convocato il 17 giugno un tavolo tra Ministero e sindacati. Flc Cgil: “Gravi difficoltà per le scuole, pesante sovraccarico per dirigenti e DSGA”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Rientro in classe, caldo e disagi nelle aule, la Rete degli Studenti Medi si mobilita: protesta il 9 settembre (alle 18) davanti al Ministero

Daniele Di Frangia

“La Sicilia Fa Scuola”: il 14 e 15 ottobre 2026 ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo gli Stati Generali dell’Istruzione

Redazione

Carta Docente bloccata, quando sarà attiva la piattaforma? Ipotesi apertura residuo in autunno e nuova erogazione nel 2027

Redazione

Condizionatori nelle scuole, UIL Scuola: nessun istituto resti escluso dai finanziamenti. Richiesta anche la proroga della scadenza

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata