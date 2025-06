Laboratori innovativi e avanzati, avviso per le scuole secondarie di secondo grado: candidature dal 9 giugno all’8 luglio

Sono aperte dalle ore 10 di oggi, 9 giugno, le candidature per le scuole interessate a partecipare all’avviso 88643 del 3/06/2025 pubblicato dal Ministero con l’obiettivo di promuovere la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio in favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali secondarie di secondo grado delle regioni c.d. “in transizione” e “più sviluppate”, nonché delle istituzioni scolastiche paritarie non commerciali secondarie di secondo grado delle regioni c.d. “meno sviluppate”.

Le istituzioni scolastiche, con indirizzi di studio tecnico e/o professionale, selezionate a seguito dell’avviso, potranno realizzare laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali.

L’iniziativa è finanziata dal POC “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella del sistema Informativo Fondi (SIF) predisposta per la trasmissione delle candidature firmate digitalmente resteranno entrambe aperte fino alle ore 18.00 del giorno 8 luglio 2025.

AVVISO