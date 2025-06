Laboratori innovativi e avanzati, avviso per le scuole superiori delle regioni “meno sviluppate”: scadenza 8 luglio

Il Ministero ha emanato un Avviso Pubblico, nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027 (PN “Scuola e competenze” 2021-2027), finalizzato a promuovere la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali. L’iniziativa è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Beneficiari

I beneficiari di questo avviso sono le istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado situate nelle regioni considerate “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, purché abbiano indirizzi di studio tecnico e/o professionale.

I destinatari finali dei laboratori sono le studentesse e gli studenti iscritti a queste scuole nell’anno scolastico 2024-2025.

Criteri

Le proposte progettuali vengono selezionate in base a specifici criteri di priorità, ai quali è assegnato un punteggio massimo complessivo di 100 punti.

I criteri includono:

Maggiore tasso di abbandono scolastico (fino a 30 punti), basato sui dati dell’Anagrafe degli studenti.

Minore status socio-economico e culturale delle famiglie (fino a 18 punti), rilevato dall’indicatore ESCS di INVALSI, con punteggio pieno per le scuole con il valore più basso nella regione di riferimento.

Coerenza con il PN “Scuola e competenze” e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) (6 punti).

Attenzione a spazi di apprendimento inclusivi, accessibilità e fruibilità delle strutture per persone con disabilità (20 punti), privilegiando ambienti flessibili, adattabili, multifunzionali e tecnologicamente avanzati.

Parità di accesso e pari opportunità (13 punti), per le scuole che prevedono ambienti laboratoriali che rafforzino il ruolo della scuola in tal senso e contrastino gli stereotipi.

Capacità progettuale pregressa (fino a 13 punti), calcolata in base inversamente proporzionale al volume finanziario già autorizzato in iniziative FESR pregresse con revoche per mancata realizzazione.

Alle scuole di nuova costituzione nell’a.s. 2024-2025 sono assegnati 3 punti.

Interventi finanziabili

Gli interventi finanziabili riguardano la realizzazione di laboratori professionalizzanti dotati di strumentazioni digitali e innovative, finalizzati a potenziare le competenze chiave richieste dal mercato del lavoro.

La struttura fisica dei laboratori deve favorire lo sviluppo di competenze pratiche in aree funzionali aziendali come produzione, manutenzione, logistica, acquisti, vendite e servizi post-vendita.

Massimale

Ogni scuola può selezionare uno o più moduli per ciascun indirizzo di studio o per lo stesso indirizzo. Il numero di moduli non influisce sul massimale di finanziamento. Il limite di spesa per ciascuna istituzione scolastica è fissato a 201.000,00 euro.

Scadenza

Le domande devono essere presentate online entro le ore 18:00 dell’8 luglio 2025, essere complete in tutte le sezioni, non superare l’importo massimo stabilito, e provenire da scuole con conto consuntivo approvato e censite nel sistema informativo SIDI. La mancanza di anche un solo requisito comporta l’esclusione del progetto.

LA NOTA