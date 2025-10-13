Ladro tenta di rubare pc e materiale a scuola, suore urlano e lo mettono in fuga: identificato e denunciato

Ladro tenta di rubare pc e materiale a scuola, suore urlano e...

Un gruppo di suore inferocite è riuscito a mettere in fuga un ladro che stava per rubare materiale in una scuola, a Napoli. Come riporta Il Corriere della Sera l’uomo, un 29enne, è scappato spaventato ed è poi stato identificato.

Le religiose non hanno avuto il benché minimo dubbio e quando hanno sentito strani rumori provenire dalle classi non hanno esitato a mettere in fuga il ladro. Quest’ultimo è entrato nell’istituto da una finestra, rompendo la zanzariera.

Il coraggio delle suore

Non si è accorto però di aver provocato una serie di rumori tali da allertare le suore. Le religiose, per nulla spaventate, si sono confrontate tra di loro velocemente e hanno deciso di affrontare coraggiosamente il ladro. Hanno urlato e chiesto aiuto e intanto chiamato il 112.

Il 29enne, identificato grazie alle telecamere di sorveglianza, è stato raggiunto ed arrestato. È stato denunciato per tentato furto e danneggiamento. Grazie al coraggio delle “sorelle”, il materiale scolastico degli alunni è salvo e oggi le lezioni si sono potute svolgere regolarmente.