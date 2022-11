Lampada al neon cade dal soffitto addosso ad alunno, la ds: “Distacco improvviso, la docente ha provato a proteggere il bimbo”

Ancora episodi che dimostrano quanto le condizioni di alcuni edifici scolastici siano, effettivamente, carenti. In una scuola di Napoli, nel quartiere del Vomero, una lampada al neon si è staccata dal soffitto, cadendo addosso ad un alunno di sette anni. Il bambino è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Tutto è successo, come riporta Fanpage.it, venerdì scorso nella scuola primaria Maurizio De Vito Piscicelli del 55° Circolo Didattico statale nel capoluogo campano. Il bambino colpito dalla plafoniera al neon è stato trasportato all’Ospedale Pediatrico Santobono.

Qui, per fortuna, non gli è stato riscontrato alcun trauma. Da ieri, 7 novembre, l’alunno è rientrato a scuola. La dirigente scolastica dell’istituto, Gabriella Talamo, ha inviato una lettera urgente al direttore della V Municipalità Vomero-Arenella, al presidente di Municipalità, all’assessore all’Istruzione Maura Striano e al sindaco Gaetano Manfredi per segnalare la vicenda.

La lettera della dirigente scolastica

“Un incidente imprevisto e imprevedibile, abbiamo già allertato con urgenza tutte le istituzioni preposte. Il bimbo per fortuna sta bene, non ha avuto nemmeno un giorno di prognosi, e oggi è già tornato a scuola. Già avviati i controlli su tutte le plafoniere”, ha commentato la preside.

“Non c’era un segnale che potesse far pensare ad un distacco. Siamo andati al Santobono col bimbo, per fortuna sta bene. I tecnici della Municipalità da questa mattina sono nella scuola. È stata ripristinata la plafoniera caduta e stanno facendo il sopralluogo in tutta la scuola”.

“Il distacco è stato repentino ed improvviso e pertanto l’insegnante non è riuscita a proteggere l’alunno dall’impatto. Cosicché si chiede, oltre alla sostituzione dell’ottica crollata, una verifica della tenuta degli ancoraggi di tutte armature illuminanti e delle relative ottiche, seguita dal rilascio di opportuna certificazione sull’efficienza della tenuta dei fissaggi, al fine di scongiurare analoghi eventi”, si legge nella lettera.

Incolumità dei ragazzi a rischio

Sulla vicenda sono intervenuti i consiglieri della V Municipalità. A sollevare la questione sono stati Antonio Culiers, Francesco Flores ed Emanuele Papa, consiglieri di centrodestra alla V Municipalità che racchiude Vomero ed Arenella.

“È scandaloso – affermano – che all’interno della scuola, luogo di sicurezza e di avamposto culturale e formativo dello stato, l’incolumità dei ragazzi sia seriamente messa a rischio dall’inefficienza e dal lassismo dell’amministrazione. Chiediamo al Sat della Municipalità 5 una verifica della tenuta degli ancoraggi di tutte armature illuminanti e delle relative ottiche, seguita dal rilascio di opportuna certificazione sull’efficienza della tenuta dei fissaggi, al fine di scongiurare analoghi eventi, pertanto riteniamo necessario, prima di riaccogliere i nostri ragazzi nelle scuole, effettuare preventivamente controlli ed eventuali interventi di messa in sicurezza”.