Lavoro di gruppo, docenti e dirigenti devono collaborare: cosa fare per avere un team sereno?

Come apprendere i metodi della collaborazione, della costruzione di gruppi efficaci e la gestione dei team di lavoro? Il quadro complesso delle competenze riguardanti questo strategico aspetto partendo dalle ricerche della psicologia sociale e del management, che rispondono alla “dinamica di gruppo”.

Un gruppo è una “totalità dinamica” che oltrepassa i confini della frontiera tra sociale e individuale, tra sociale e fisico, per un superamento delle separazioni divisive. Attraverso confini più mitigati tra funzioni e persone, è possibile costruire coesione e interdipendenza, i reali obiettivi di un gruppo che funziona. Il punto controverso è che ogni gruppo presenta forze ambivalenti, attrattive e repulsive, che coordinatori e capi devono saper integrare e spingere gentilmente verso piani di insieme.

Le competenze essenziali:

Distinguere le parti, evidenziando e specificando i rispettivi motivi del contendere, facendo emergere nello "scambio protetto" (per la presenza del terzo), le cause essenziali del conflitto. Le parti qui non intendono mescolarsi, se ne guardano bene, bensì, tendono a colpevolizzare e distruggere. Qui è importante localizzare e far emergere un aspetto critico per parte ("qual è la cosa che più vi crea fastidio del loro comportamento?"), nella più piena distinzione.

Collegare, scorgere i punti di contatto tra i due gruppi, ripristinare la dialettica tra le parti ("quello che loro dicono presenta qualcosa che potremmo portare avanti?", "c'è qualcosa che vi trova d'accordo?"), cercare gradualmente i collegamenti tra le idee, le critiche, le possibilità. Valutare via via le opzioni, per un primo delinearsi delle possibili uscite negoziali, ancora abbozzate e ancora passibili di ricaduta critica.

Fare squadra, secondo i principi di circolarità, profondità, ritmo.

Intelligenza di unire, la finalizzazione è nel saper unire, ben sapendo tuttavia delle tante forze che dividono. È l'integrazione di fare + parlare, produzione-partecipazione, l'uso di mappe più sistemiche, che allenta la nozione di controllo e favorisce quella di unione, cooperazione e convivenza.

Area dell'impegno e della positività, attivare, motivare e automigliorarsi. Metodi e strumenti per il benessere e la salute nei gruppi Esercizi, sosta nella dinamica, integrazione dei tre cervelli, benessere nei gruppi, intelligenza collettiva.

Su questi argomenti il corso Collaborazione e spirito di squadra, in programma dal 10 ottobre, a cura di Pino Sario.

Il webinar è un percorso centrato su coinvolgimento, esperienza, esercizi, pratiche.

