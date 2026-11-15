Le considerazioni di Candido. Sindacati divisi: divisi si vince?

Ho dato uno sguardo alla mobilitazione dei sindacati della scuola contro la Legge di Bilancio 2027 e i 7.000 tagli al personale Docente e ATA. E non posso evitare una considerazione amara.

I sindacati hanno inventato una loro nuova strategia: divisi si vince.

Siamo alla farsa. Martedì 11 novembre: sit-in in Piazza Vidoni a Roma. Ma non di tutti. Solo di alcuni. CISL Scuola , UIL RUA, SNALS, e ANIEF da una parte. La FLC-CGIL e la Gilda non c’erano , erano altrove. Già questa è la fotografia.

Questi signori martedì scordo si sono seduti per terra sui sampietrini romani immagine suggestiva forse per le telecamere , poi hanno preso in mano il violino, la viola e il violoncello, e già cantano vittoria. Per cosa? Per le promesse strappate al vertice di maggioranza dell’altro giorno di “ritirare” i settemila tagli. Promesse, al momento non c’è nulla e se ci fosse si dovrebbero trovare i soldi cioè tagliare altrove. Chiacchiere. Il solito invito a Palazzo Chigi per dire che il problema è stato compreso. E loro ci credono. O fanno finta di crederci.

Poi, il capolavoro della divisione sindacale.

Assemblee nazionali centralizzate, sì, ma rigorosamente in date diverse. Ognuno la sua, così non ci si incontra, non ci si contamina.

Scioperi proclamati da due sindacati diversi, con manifestazioni in piazze diverse ma nello stesso giorno. Come se a Roma ci fossero due scuole diverse con problemi diversi. I sindacati alla lotta comune preferiscono marcare la loro diversità.

E infine il colpo di genio: la FGU-GILDA non aderisce allo sciopero generale della FLC-CGIL del 20 novembre, ma ne proclama uno tutto suo, solo e soltanto per la scuola nella stessa data con manifestazione in solitaria.

Insomma, non sapevo che la strategia del frazionismo, del distinguo, del “io sono diverso da te”, del ribadire le differenze anziché cercare ciò che unisce, fosse diventata oggi la strategia sindacale vincente.

Io ero rimasto a un altro adagio, quello vecchio, quello dei nostri padri, degli scioperi unitari del passato : di uniti si vince.

Uniti si cerca nella una lotta non ciò che distingue, ma ciò che accomuna.

I tempi cambiano, è vero. E con essi cambiano anche le tattiche del sindacato. Oggi si vince da soli. Oggi si fa la conferenza stampa da soli. Oggi si rivendica la propria specificità, la propria identità, la propria sigla.

Peccato che così si regala un alibi perfetto a chi non sciopera.

Con questa divisione studiata a tavolino, il risultato è già scritto: uno sciopero che non supererà nella migliore delle ipotesi il 10% o 11% di adesioni, spezzettato in mille rivoli e diviso tra due sindacati ( Flc Cgil e Fgu Gilda) senza una piazza unica, senza un messaggio unico.

E domani il Governo, Valditara e Giorgetti, avranno gioco facile a dire, sorridendo: “Avete visto? La scuola è con la maggioranza. La protesta è minoritaria. Possiamo andare avanti con i tagli, oppure concederanno un piccolo sconto ma solo perché nel 2027 ci sono le elezioni.

E avranno ragione loro. Glielo avremo servito noi, su un piatto d’argento, con il nostro violino, la nostra viola, il nostro violoncello in mano, seduti sui sampietrini, a suonare un trio di Mozart.

Bravi. Divisi si vince. Complimenti.