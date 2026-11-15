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Studenti e genitori
15.11.2026

Bocciatura annullata a studente con DSA, la scuola non aveva aggiornato il PDP dopo l’aggravamento dei disturbi

Lara La Gatta
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Indice
Il PDP non era stato aggiornato
La valutazione deve tenere conto delle reali condizioni dello studente
Ammesso con riserva, ha conseguito il diploma

Uno studente con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) non può essere valutato senza che la scuola abbia prima predisposto e applicato le misure compensative e dispensative adeguate alle sue effettive condizioni. Se i disturbi si aggravano, inoltre, il Piano didattico personalizzato (PDP) deve essere aggiornato per rispondere alle nuove esigenze.

È quanto stabilito dal TAR Lazio, sezione staccata di Latina, con la sentenza n. 888/2026, che ha annullato la non ammissione alla classe successiva di uno studente di un istituto superiore.

Il PDP non era stato aggiornato

La vicenda riguarda un alunno che, nell’anno scolastico 2024/2025, frequentava la quarta classe dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica.

La famiglia aveva impugnato la bocciatura sostenendo che la scuola non avesse rispettato le disposizioni previste per gli studenti con DSA e che, durante le verifiche, non fossero state applicate le necessarie misure compensative e dispensative.

Dall’esame della documentazione è emerso che le difficoltà di apprendimento dello studente si erano progressivamente aggravate, come attestato da certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche e tempestivamente comunicate all’istituto.

Nonostante ciò, la scuola non aveva provveduto ad aggiornare il PDP. Inoltre, nei verbali e nelle prove svolte durante l’anno scolastico non risultava documentata neppure l’applicazione delle misure previste dal Piano originario.

La valutazione deve tenere conto delle reali condizioni dello studente

Richiamando la Legge 170/2010 e il D.P.R. 122/2009, il Tribunale ha ricordato che gli studenti con DSA hanno diritto a una didattica personalizzata, a strumenti compensativi e misure dispensative, nonché a modalità di verifica e valutazione adeguate alle loro specifiche difficoltà.

Secondo i giudici, la mancata predisposizione e applicazione di tali misure compromette la legittimità dell’intero percorso valutativo, perché impedisce di accertare correttamente il livello di preparazione raggiunto dallo studente.

Il TAR ha anche riconosciuto l’esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, secondo cui la mancata applicazione delle misure durante l’anno scolastico non determina necessariamente l’illegittimità della bocciatura. Il Collegio ha tuttavia scelto di discostarsene, privilegiando un’interpretazione che garantisca piena tutela al diritto all’istruzione degli alunni con DSA.

Ammesso con riserva, ha conseguito il diploma

Durante la fase cautelare, il Tribunale aveva già disposto l’ammissione con riserva dello studente alla quinta classe per l’anno scolastico 2025/2026.

Nel frattempo, il ragazzo ha completato il percorso scolastico e superato l’Esame di Stato, conseguendo il diploma.

Con la sentenza definitiva, il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti relativi alla non ammissione, condannando le amministrazioni resistenti al pagamento di 3.000 euro per spese legali, oltre agli oneri di legge e alla restituzione del contributo unificato.

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