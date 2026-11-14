Stop tagli docenti e Ata, soddisfatto Valditara: alla scuola 64,5 miliardi, sono più soldi di Conte2 e Draghi, altro che risorse dirottate per le armi. Ma la protesta continua

Con la Legge di Bilancio del 2027, la spesa complessiva del Governo Meloni per la scuola è in deciso aumento, non è vero che negli ultimi anni sono stati applicati dei tagli: a dirlo, nel pomeriggio di sabato 14 novembre, è stato il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, rispondendo alle domande dei cronisti che gli chiedevano di fare un resoconto sulla Manovra dopo l’annuncio ai sindacati, a Palazzo Chigi, sull’intenzione della maggioranza di tornare sui suoi passi riguardo i quasi 7.000 tagli agli organici dei docenti e Ata della scuola.

Subito dopo l’annuncio del Governo ai rappresentanti dei lavoratori, il Ministro si era espresso “molto positivamente per il superamento che si sta profilando”.

Soddisfatto dopo che è stata “tolta di mezzo quella misura”

Il giorno dopo – a margine della presentazione dell’accensione del Tempio di Venere a Roma per “Corri Libera” – il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha confermato “grande soddisfazione” per l’esito della vicenda: “credo si possa essere soddisfatti una volta che è stata tolta di mezzo quella misura su cui avevo espresso le mie perplessità insieme alla Lega e a Salvini“.

A ridosso dell’annuncio dei 7.000 tagli, Valditara aveva in effetti rivelato di esserne venuto a conoscenza solo in Consiglio dei ministri: una versione riferita anche ai sindacati, come testimoniato da Elvira Serafini, leader dello Snals-Confsal, ai microfoni della ‘Tecnica della Scuola’.

Oltre il 13% in più di spesa rispetto a prima del Governo Meloni

Dopo la premessa sui tagli cancellati, il 14 novembre Valditara ha tratto le sue conclusioni: “la Legge di bilancio, a questo punto, è di segno molto positivo per la scuola: arriveremo a stanziare circa 64,5 miliardi complessivi, abbiamo incrementato del 13,1% le risorse rispetto a quanto ereditato, mentre nei cinque anni della legislatura precedente l’aumento era stato del 9,5% facendo meglio del 30% rispetto a prima”, ha sottolineato Valditara.

Quindi, ha detto a chiare lettere, “contrariamente a quanto qualcuno dice, le spese per l’istruzione, rispetto alla spesa totale dello Stato, sono aumentate al 6,9%, mentre con il Conte 2 era del 6,6% e con Draghi del 6,2%. Non è vero che abbiamo sottratto soldi all’istruzione per destinarli alle armi (come accusano opposizione e alcune organizzazioni sindacali, in particolare Cgil e sindacati di base n.d.r.), mentre abbiamo incrementato le risorse per l’istruzione”.

Nel computo in attivo, Valditara ha anche aggiunto “i 650 milioni di euro per la climatizzazione delle scuole”.

I dubbi di Elly Schlein

Da parte di opposizione e sindacati, tuttavia, continua a permaner molto scetticismo: la segretaria del Pd Elly Schlein, nelle ore passate ha detto che “riguardo ai quasi 7mila tagli di posti di lavoratori della scuola “siamo riusciti, grazie alla mobilitazione del mondo della scuola e anche delle opposizioni, a fermarli”.

“Aspettiamo però di vedere i fatti dopo le parole. È comunque una Manovra da riscrivere interamente”, ha chiosato la numero uno dei dem.

Flc-Cgil e altri sindacati si fermano il 20 novembre

Intanto, per il comparto scuola, la Flc-Cgil ha confermato lo sciopero del 20 novembre contro il contenuto della Legge di Bilancio 2027 e quindi “per rimettere al centro il lavoro, i diritti e la giustizia sociale”.

Sempre nel comparto Istruzione, nella stessa giornata di venerdì 20 novembre si fermeranno anche alcuni sindacati di base, come l’Unicobas, e la Gilda degli insegnanti.