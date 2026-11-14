Tagli alla scuola cancellati, Schlein replica a Meloni: aspettiamo i fatti, Manovra da riscrivere interamente

Riguardo ai quasi 7mila tagli di posti di lavoratori della scuola “siamo riusciti, grazie alla mobilitazione del mondo della scuola e anche delle opposizioni, a fermarli. Aspettiamo però di vedere i fatti dopo le parole. È comunque una Manovra da riscrivere interamente”: a dirlo è stata la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di un evento di Confindustria a Roma.

I motivi del dissenso del Pd alla politica del Governo sulla scuola

Il Partito democratico, quindi, mantiene forti critiche alla Legge di Bilancio 2027: ad esempio, le lamentele del Pd riguardano la scarsità di risorse per i troppo bassi stipendi di insegnanti e Ata, sempre più ‘soffocti’ dall’impennata del costo della vita, per il mancato reclutamento dei precari, ormai stabilizzati sopra i 200mila l’anno, oltre che per alcune centinaia di milioni di euro l’anno confermati per il sostegno alle scuole paritarie.

Su quest’ultimo punto, i dem hanno ricordato più volte che quelli assegnati agli istituti scolastici paritari risultano, in definitiva, dei finanziamenti pubblici che sottraggono risorse ad una scuola statale sempre meno valorizzata.

Cosa ha detto la premier sui tagli alla scuola ritirati

Le parole della segretaria del Pd sembrano anche una risposta al commento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla decisione – di non portare i tagli di docenti e Ata nella versione finale della Legge di Bilancio 2027 – comunicata da rappresentanti dal Governo ai sindacati durante un confronto svolto a Palazzo Chigi.

“Non si trattava di tagli – ha detto Meloni in un video pubblicato sui social media – perché nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe licenziato, la misura che era prevista in manovra cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi relativamente alle nuove assunzioni, perchè la scuola negli ultimi 10 anni ha perso quasi 800 mila studenti a causa del calo delle nascite”.

“Stanno smantellando la sanità pubblica”

La numero uno dei dem sostiene che la Manovra “sulla sanità mette meno della metà di quello che chiedeva lo stesso ministro della Salute e un terzo di quello che chiedevano le Regioni”: il rischio, sostiene Schlein, è di arrivare a “smantellare la sanità pubblica, perché se non puoi assumere medici e infermieri non puoi contrastare le liste d’attesa, che costringono molti italiani ad aspettare un anno, un anno e mezzo per un semplice esame medico”.

Schlein sostiene che ben “sei milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi in questi anni perché le liste d’attesa erano troppo lunghe o perché non potevano permetterselo”.

Un altro nodo non sciolto è “il tema dei tagli alle pensioni, alle pensioni minime. Non c’è nulla sulla casa, non c’è nulla sul clima”.

Secondo la leader del Pd quella che sta approvondo il Governo Meloni “è una manovra elettorale, con dieci miliardi di misure una tantum. Non è quello che serve per una strategia di crescita del Paese, come quella che abbiamo discusso questa mattina con Piccola Industria”.