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Tracce Maturità 2026 - Speciale Prima Ora del 19 giugno

Docenti
19.06.2026

Le procedure per le 150 preferenze e le immissioni in ruolo avverranno contemporaneamente?

Sara Adorno
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Indice
Le procedure per le 150 preferenze e le immissioni in ruolo avverranno contemporaneamente?

Tante le scadenze da tenere d’occhio per i docenti, a partire da quelle legate alle Gae (Graduatorie ad esaurimento) e le Gps (Graduatorie per le supplenze). Ma si avvicina anche l’appuntamento con le 150 preferenze, tra i più attesi per gli insegnanti, che interessa migliaia di docenti da Nord a Sud del Paese.

In cosa consiste lo scioglimento delle riserve per coloro che sono inseriti in Gae e Gps? Chi sono i docenti interessati alla scelta delle centocinquanta preferenze? Abbiamo risposto a queste domande – e a tante altre – nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 18 giugno. Ospite il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara.

Le procedure per le 150 preferenze e le immissioni in ruolo avverranno contemporaneamente?

A questa domanda ha risposta il prof Ficara: “Le procedure sono separate e distinte. Sebbene la piattaforma sia la stessa e debba essere compilata sia per il ruolo (GPS prima fascia sostegno) che per le supplenze annuali entro la fine di luglio, le operazioni seguono tempi diversi. Prima si procederà con le immissioni in ruolo ordinarie (da graduatorie di merito e GaE) e, successivamente, con quelle da GPS prima fascia sostegno ad agosto. Le supplenze rappresentano l’atto finale, previsto verosimilmente per l’ultima settimana di agosto”.

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