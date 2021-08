Le regole per tornare in classe, approvato definitivamente il Piano Scuola

Approvato definitivamente il Piano Scuola per l’anno scolastico 2021/2022. Dal green pass per i docenti, all’uso della mascherina, alle regole per il distanziamento, il decreto approvato dal Governo individua le principali misure per il rientro in aula.

Il Piano predisposto dal Ministero dell’Istruzione ha avuto, ieri, l’ok di Regioni, Comuni e Province, in Conferenza Unificata.

Il Piano operativo predisposto dal Ministero insieme ad un Protocollo di sicurezza dedicato al settore scolastico servirà ai dirigenti scolastici per la riapertura delle aule a settembre.

Somministrazione dei pasti, cura degli ambienti, la conferma della figura del referente Covid, le regole relative all’educazione fisica, all’utilizzo delle palestre, alle assemblee studentesche, a studentesse e studenti con disabilità sono alcuni dei temi toccati dal Piano che consente alle scuole di organizzare le loro attività per il prossimo anno e tiene conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico dello scorso 12 luglio.